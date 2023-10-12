Психологиня Марта Приріз розповіла, що таке травма свідка та як покращити свій психологічний стан за цього синдрому.

Як пояснила експертка, травма свідка, або психотравма, виникає внаслідок травматичної події, зокрема спостереження чиєїсь смерті або особистого переживання серйозної фізичної травми, нападу, зґвалтування та сексуального насильства, тримання в заручниках тощо.

– До травми свідка можна віднести розлад адаптації, ПТСР, депресію, тривожні розлади, фобії, – каже психологиня.

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За її словами, така травма може проявлятися по-різному: тривалий плач і смуток, страх, нічні жахіття і труднощі зі сном, занепокоєння, нудота або головні болі, труднощі із зосередженням, дезорієнтація і розгубленість, занепокоєння.

Як допомогти травмованій людині:

професійна допомога: запропонуйте допомогу фахівця, який спеціалізується на подібних кейсах;

поважайте особисті кордони: не вимагайте від людини говорити, коли вона не хоче, і вислухайте її, коли вона буде готова;

пропонуйте допомогу: часто травмованій людині важко висловити свої потреби. Але ви можете запропонувати купити продукти, приготувати їжу, підвезти або просто бути поруч;

будьте уважними: проявляйте розуміння до страждань та емоцій травмованої людини;

не порівнюйте: не кажіть, наприклад, “Я теж таке бачила, і нічого”, “А ти подумай, як тим, хто на передовій” тощо;

не ображайтеся: людина може проявляти гнів, замкнутість або дратівливість. Це нормальна реакція на травматичну подію, і важливо не сприймати її особисто;

уникайте кліше: не говоріть фраз “Я знаю, що ти відчуваєш” або “Все буде добре”;

дозвольте висловити емоції: сльози та сміх є частиною процесу одужання. Дозвольте травмованій особі висловлювати свої почуття так, як їй хочеться;

не намагайтеся все виправити: не можна подолати всі труднощі одразу. Просто будьте поруч;

знизьте свої очікування: дайте людині час відновити свій ритм життя. Поліпшення настане поступово.

Травма свідка – серйозний стан, який може суттєво вплинути на якість життя, підкреслює психологиня. Нехай ваша підтримка допоможе людині відновити рівновагу та поставить її на шлях до одужання.

Джерело: Психологічна підтримка