Фахівці Київського кризового центру Соціотерапія розповіли журналістам Фактів ICTV, як подолати реакції на війну, які руйнують наше психічне здоров’я.

Кошмари, безсоння, збудливість або ступор, задуха і відчай, тривога і депресія. Це лише частина нашої реакції на військові будні. За словами психологів, якщо ці стани не подолати, вони можуть закріпитися надовго і завдати величезної шкоди.

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За словами практичного психолога центру Артема Дороніна, вийти зі стану ступору допоможе розблокування тіла вправами.

– Потрясіть руками і ногами, немов виходите з води. Або сильно напружтеся і різко розслабтеся. Щоб зняти тремтіння рук, потрібно взяти їх в замок, зробити вдих і намагатися розірвати їх. Рахуємо до восьми. Робимо 3-5 повторень, поки не заспокоїмося, – розповідає психолог.

За його словами, якщо мучить безсоння, нічні кошмари, збудливість, агресія або апатія, слід не втрачати часу, а звернутися до психолога. Або навіть до психіатра: посттравматичний синдром або нав’язливі страшні спогади слід лікувати, поки вони не загнали вас у кут.

У центрі Соціотерапія всім допомагають безкоштовно. Тут запропонують кілька психологічних практик, порадять, як розібратися з собою і скорегувати свої реакції і думки. У комплекс психотерапевтичних засобів також входять фільмотерапія, арттерапія.

Психологи також допоможуть напрацювати навички поведінки, мислення і спосіб життя за межами Центру.

За словами психологів, майже 80% людей можуть впоратися з психологічними навантаженнями самостійно. Але близько 20% матимуть посттравматичні стресові розлади, впоратися з якими допоможе тільки фахівець.