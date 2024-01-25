Авторитетні експерти популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка пояснили, чому так важливе співчуття до себе, що це таке та як розвинути це почуття самосприйняття.

– Сучасна культура заохочує бути вимогливим до себе: бути кращим, сильнішим, добрішим, ніж інші. Але люди не ідеальні, ми можемо відчувати емоційний біль, переживати важкі часи. І тоді в нас часто прокидається внутрішній критик, – зазначають психологи.

Чому важливо розвивати співчуття до себе

Як стверджує доктор психологічних наук Крістін Нефф, люди, які зі співчуттям ставляться до себе та своїх недоліків, щасливіші, ніж ті, хто схильний себе засуджувати.

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За словами експертів, уміння підтримати себе допоможе стати стійкішим емоційно та зменшити прояви гніву й роздратування. Це не має нічого спільного з егоїзмом. Адже практикуючи співчуття до себе, ми навчимося краще проявляти тепло, розуміння, лагідність і підтримку щодо інших.

Як навчитися співчувати собі

будьте собі другом. Співчуття до себе це також про здатність не засуджувати, не критикувати себе, а співпереживати собі, коли щось не вийшло, з чимось не справляєтесь або зіткнулися з життєвими труднощами;

прийміть свою неідеальність. Жодна людина не є досконалою, адже у всіх бувають провали, всі припускаються помилок. Зазвичай в інших ми це легко приймаємо, тоді як себе за таких самих обставин можемо й посварити. Але робити цього не варто – подбайте і про себе;

живіть усвідомлено – будьте відкритими до реальності теперішнього моменту. Це про здатність усвідомлювати всі думки, емоції, відчуття без опору чи уникнення проблеми. Таке вміння дасть змогу розуміти та справлятися зі своїми емоціями у здоровий спосіб.

Джерело: Психологічна підтримка