Психологи Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? пояснили, що таке синдром біженця, які його симптоми та як впоратися з цією складною психологічною реакцією на ситуацію, коли довелося вимушено покинути свій дім.

За словами експертів, синдром біженця не є хворобою, але має низку неприємних симптомів: постійна тривога, дратівливість, порушення сну, втрата інтересу до розваг, небажання адаптації, депресивні стани.

Як стверджують фахівці, впоратися з травмою біженця і ностальгією за домівкою можна за допомогою різних стратегій і підходів.

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Психологічна підтримка. Зверніться до психолога або психотерапевта, який спеціалізується на роботі з біженцями. Терапія може допомогти обробити травматичний досвід і розв’язати емоційні проблеми.

Спілкування з близькими. Зберігайте зв’язок зі своєю сім’єю і друзями, навіть якщо вони далеко. Розмови з близькими людьми можуть бути дуже корисними для вивільнення емоцій.

Самодопомога. Вивчайте прийоми релаксації, медитації та інші стратегії для зняття стресу і підвищення психологічного благополуччя.

Адаптація до нового середовища. Намагайтеся активно адаптуватися до нового місця проживання. Вивчайте мову і культуру нової країни, спілкуйтеся з місцевими жителями і розширюйте свої соціальні контакти.

Культурне середовище. Якщо це можливо, зберігайте зв’язок зі своєю країною через зустрічі з родичами, земляками, беріть участь у діяльності громадських організацій тощо.

Створіть затишок у новому домі. Намагайтеся знаходити нові місця і види діяльності, які вам до душі. Це може бути участь у групах інтересів, волонтерство або хобі.

Коло допомоги. Зверніться до фахівців з міграційних питань. Вони можуть надати корисні поради та інформацію про доступні ресурси та програми для біженців. Знайдіть у месенджерах групи українців, які перебувають поруч із вами. Вони можуть поділитися своїм досвідом, дати цінну пораду.

За словами психологів, здатність адаптуватися до змін і позитивне ставлення до нових обставин важливі для нашого життя. Травматичні досвіди можуть сприяти особистісному зростанню та виявленню сильних сторін, яких ми раніше не помічали.

Джерело: Всеукраїнська програма ментального здоров’я Ти як?