Фахівці в галузі психології та психотерапії в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповіли, як бути, якщо відзначити Новий рік є бажання, але немає відповідного святкового настрою.
– Не потрібно тиснути на себе, можна святкувати настільки, наскільки дозволяють сили, можливості і бажання, – рекомендує психолог Ганна Явтушкевич.
За її словами, потрібно забезпечити ресурсні заняття. Тобто, крім базових речей (сон, харчування, фізична активність), необхідні регулярні ресурсні активності.
Це те, що піднімає настрій, дає відчуття відпочинку і можливість переключитися і відновитися, каже фахівець. І зазначає, що для нашого мозку важливі ритуали, це дає відчуття безпеки і комфорту.
– Свято це також ритуал: підготовка, очікування, обмін подарунками, святкові звички, – пояснює психолог.
І рекомендує для підняття святкового настрою задіяти органи чуття для асоціації зі святом:
- аромат: імбирні пряники, цитрусові, хвоя, ароматичні свічки;
- смак: приготування або покупка святкових страв;
- слух: музика, що асоціюється з різдвяно-новорічним періодом;
- тілесні відчуття: загорнутися в теплий плед, забезпечити відчуття затишку і безпеки;
- зір: фільми або серіали, що нагадують про свято.
– Можливо в цей період просто хочеться відпочити і зробити щось корисне для себе. І це теж хороший варіант провести свята, – додає психолог.
А ось на думку психотерапевта Олени Єрмоленко, слід спочатку усвідомити, що росія на чолі з путіним вкрала у нас свято, і дозволити собі прожити злість, розчарування і спустошення. Адже ігнорувати ці відчуття небезпечно для організму і, зокрема, для психіки.
– Неможливо натягнути посмішку і радіти, коли всередині тяжкість. Якщо дозволити собі проживати спектр умовно негативних емоцій, то прийде звільнення і новорічний настрій з’явитися сам по собі, – запевняє психотерапевт.
За її словами, емоції приходять для того, щоб піти, життя триває і є речі, які від нас не залежать. Ніхто не зможе зупинити війну, але кожен може вплинути на свій настрій.
– Дайте собі час поплакати, а потім заваріть чай і скажіть собі: це пройде, головне, що я є у себе, ми впораємося, давай спробуємо приготувати олів’є, включити “Один вдома”, я тебе люблю і давай будемо жити, – радить фахівець.
За її словами, ми не знаємо, як буде завтра, але у нас є сьогодні, яке залежить від кожного з нас. І святкувати потрібно назло ворогові.