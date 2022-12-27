Фахівці в галузі психології та психотерапії в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповіли, як бути, якщо відзначити Новий рік є бажання, але немає відповідного святкового настрою.

– Не потрібно тиснути на себе, можна святкувати настільки, наскільки дозволяють сили, можливості і бажання, – рекомендує психолог Ганна Явтушкевич.

За її словами, потрібно забезпечити ресурсні заняття. Тобто, крім базових речей (сон, харчування, фізична активність), необхідні регулярні ресурсні активності.

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Це те, що піднімає настрій, дає відчуття відпочинку і можливість переключитися і відновитися, каже фахівець. І зазначає, що для нашого мозку важливі ритуали, це дає відчуття безпеки і комфорту.

– Свято це також ритуал: підготовка, очікування, обмін подарунками, святкові звички, – пояснює психолог.

І рекомендує для підняття святкового настрою задіяти органи чуття для асоціації зі святом:

аромат: імбирні пряники, цитрусові, хвоя, ароматичні свічки;

смак: приготування або покупка святкових страв;

слух: музика, що асоціюється з різдвяно-новорічним періодом;

тілесні відчуття: загорнутися в теплий плед, забезпечити відчуття затишку і безпеки;

зір: фільми або серіали, що нагадують про свято.

– Можливо в цей період просто хочеться відпочити і зробити щось корисне для себе. І це теж хороший варіант провести свята, – додає психолог.

А ось на думку психотерапевта Олени Єрмоленко, слід спочатку усвідомити, що росія на чолі з путіним вкрала у нас свято, і дозволити собі прожити злість, розчарування і спустошення. Адже ігнорувати ці відчуття небезпечно для організму і, зокрема, для психіки.

– Неможливо натягнути посмішку і радіти, коли всередині тяжкість. Якщо дозволити собі проживати спектр умовно негативних емоцій, то прийде звільнення і новорічний настрій з’явитися сам по собі, – запевняє психотерапевт.

За її словами, емоції приходять для того, щоб піти, життя триває і є речі, які від нас не залежать. Ніхто не зможе зупинити війну, але кожен може вплинути на свій настрій.

– Дайте собі час поплакати, а потім заваріть чай і скажіть собі: це пройде, головне, що я є у себе, ми впораємося, давай спробуємо приготувати олів’є, включити “Один вдома”, я тебе люблю і давай будемо жити, – радить фахівець.

За її словами, ми не знаємо, як буде завтра, але у нас є сьогодні, яке залежить від кожного з нас. І святкувати потрібно назло ворогові.