Панічна атака. Симптоми та як заспокоїтися

У світі почастішали випадки панічних атак. Науковці пов’язують це зі страхом людей захворіти на коронавірус, вакцинуватися.

Як зазначає турецький психіатр Ягмур Кір, люди почали частіше потерпати від стресу, через що у них фіксуються такі панічні атаки. Водночас вони часто починаються несподівано, без видимої причини.

Ознаки панічної атаки

Розпізнати панічну атаку можна завдяки таким ознакам:

ядуха;

тремтіння;

непритомність;

ускладнене дихання;

пришвидшене серцебиття;

пітливість.

– Значне занепокоєння та фізичні симптоми тривають деякий час, потім ці ефекти зникають, – каже Ягмур Кір.

Фахівець рекомендує людям під час панічної атаки усамітнитися, знайти спокійне місце та виконати дихальну практику, це допоможе заспокоїтись.

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Водночас панічні атаки ігнорувати не варто. Вони можуть негативно вплинути на психічне здоров’я людини.

Щодо профілактики, то важливо максимально уберігати себе від стресів.

Також важливо звернутися по допомогу до фахівця, який встановить причини панічних атак та допоможе з ними боротися.