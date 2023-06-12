У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як українці, які постраждали від підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, можуть отримати допомогу психолога.

– Щоб допомогти людям перенести стресові події, у Херсонській та прилеглих областях працюють групи надавачів послуг першої психологічної допомоги, – йдеться в повідомленні

Команди фахівців із психосоціальної підтримки, мобільні бригади психологів та гуманітарного реагування готові в будь-який момент надавати херсонцям низку психологічних сервісів.

Детальну інформацію про надання послуг першої психологічної допомоги, а також види допомоги, регіон, контактну особу можна отримати, скориставшись таблицею за посиланням. Там інформація актуалізована та оновлюється.

Таблицю підготовлено Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України спільно з Технічною робочою групою з ПЗПСП, очолюваною World Health Organization (WHO) та International Medical Corps.

Джерело: Мінреінтеграції