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Психологія

Перенести стресові події: як отримати допомогу психолога постраждалим від підриву дамби

12 Червня 2023, 13:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як українці, які постраждали від підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, можуть отримати допомогу психолога.

– Щоб допомогти людям перенести стресові події, у Херсонській та прилеглих областях працюють групи надавачів послуг першої психологічної допомоги, – йдеться в повідомленні

Команди фахівців із психосоціальної підтримки, мобільні бригади психологів та гуманітарного реагування готові в будь-який момент надавати херсонцям низку психологічних сервісів.

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Детальну інформацію про надання послуг першої психологічної допомоги, а також види допомоги, регіон, контактну особу можна отримати, скориставшись таблицею за посиланням. Там інформація актуалізована та оновлюється.

Таблицю підготовлено Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України спільно з Технічною робочою групою з ПЗПСП, очолюваною World Health Organization (WHO) та International Medical Corps.

Джерело: Мінреінтеграції

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