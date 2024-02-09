Експерти популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка розповіли, як відрізнити токсичну критику від корисної, у яких випадках вона буває конструктивною, допомагає виправити помилки чи стає причиною низької самооцінки.
– Важливо навчитися відрізняти конструктивну критику від деструктивної та токсичної, вміти правильно на неї реагувати. На щастя, вміння сприймати конструктивну критику можна розвинути і використовувати собі на користь, – зазначають психологи.
Як відрізнити корисну критику від токсичної
За словами експертів, поради та оціночні судження від інших людей і навіть від найближчих родичів можуть зачіпати вас і ображати. Якщо їхні слова впливають на вашу самооцінку, змушують вас почуватися погано, то це токсична критика.
Якщо мета токсичної критики – образити, принизити людину, то критика конструктивна спрямована на виявлення недоліків, вона аргументована і може допомогти людині стати кращою, поліпшити результати своєї роботи.
– Поставте собі запитання, чи достатньо обізнана людина в предметі, який критикує, а також дізнайтеся, на яких фактах ґрунтується її судження, – радять фахівці.
Якщо ставлення вашого критика до вас переважно негативне, і від нього нічого, крім критики, ви не чуєте, то, найімовірніше, його слова є проявом упередженого ставлення або заздрості.
Як правильно сприймати критику
створіть дистанцію між собою та вашою діяльністю, це дасть змогу легше сприймати критику;
простежте за своїм станом після чергової порції критики. Якщо ви почуваєтеся пригнічено, постарайтеся зупинити негативні думки про себе. Інакше переконання у власній нікчемності переконає вас, ніби ви “недостатньо”: недостатньо красиві, недостатньо розумні тощо;
якщо хтось порушує ваші кордони, руйнує ваше почуття гідності, припиніть або хоча б обмежте спілкування з такою людиною;
спробуйте відволікти себе, відпочиньте, фокусуйтеся на позитивних думках: тут може допомогти ведення щоденника подяки;
будьте добрішими до себе, прийміть факт, що ви завжди є достатньо хорошим/хорошою і ніхто не має права вас ображати.
Джерело: Психологічна підтримка