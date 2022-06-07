Про те, наскільки стрімко погіршується епідемічна ситуація в окупованому російськими військами Маріуполі, в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

– Ситуація з поширенням холери в місті справді набирає обертів. Про це говоримо не тільки ми, а й головний санітарний лікар України, – зазначив Петро Андрющенко.

За його словами, наразі спостерігається розуміння ворогом цього виклику, оскільки вже тривають розмови про карантин, а місто поки ще обережно, але закривають.

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Хоча, на думку радника, це найгірше з усіх можливих рішення щодо боротьби з інфекцією. Тобто внаслідок експериментів росіян ситуація тільки погіршується.

Наприклад, вчора, 6 червня, за словами радника, рашисти підключили водопостачання в Приморському районі. І по місту знову потекли рукотворні річки, які розносять вібріон холери всюди.

– Ми дуже сподіваємося, що в окупантів вистачить розуму пустити в Маріуполь, якщо не представників української сторони, то хоча б міжнародних організацій, які якось зможуть упорядкувати ситуацію, – зазначив Петро Андрющенко.

І наголосив, що поки такого бажання з боку російських агресорів, на жаль, не спостерігається.

Радник міського голови також зазначив, що виїхати з Маріуполя практично неможливо. А ось в’їхати можуть люди, які мають місцеву прописку. Але це, за словами Андрющенка, дорога в один кінець, тому що потім вибратися вже не буде можливості.

Місто, як і раніше, закрите. Всі евакуаційні заходи зупинені. Всі дороги, навіть другорядні, заблоковані. Це, по суті, означає режим карантину, про що говорять і джерела, близькі до окупаційної влади, зазначив Петро Андрющенко.