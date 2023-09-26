У київському центрі RECOVERY облаштували студію для нового розважального шоу єПитання.

У кабінеті з логотипом Нового каналу збираються військові. Вони пацієнти центру національного проєкту Віктора та Олени Пінчуків RECOVERY, головна мета якого – допомога пораненим військовим та розвиток реабілітаційної медицини.

– Гарний настрій та позитивні емоції дуже добре впливають на загальний процес реабілітації. Це вже доведено досвідом наших лікарів, – коментує керівниця всеукраїнського проєкту RECOVERY та членкиня правління Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко.

За її словами, подібні заходи тут проводять не вперше. Після проєкту МастерШеф фахівці помітили позитивну динаміку, яка вплинула на процес реабілітації: хлопці почали відновлюватися швидше.

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Учасники гри єПитання щиро сміялися, активно відгадували варіанти відповідей та на три години відволіклися від складних буднів.

– Гра дуже цікава! Я справді відволікся емоційно. Приємно було побачити Лесю Никитюк та інших гостей,– говорить один із військових-учасників Олександр.

Підтримати наших захисників та подякувати приїхали також Роман Міщеряков і Даніель Салем. Вони зіграли разом із командами військових.

– Я отримав такий заряд енергії від гри з хлопцями! Якщо це допомагає у реабілітації, буду радий приїжджати щодня, аби тільки сприяти відновленню. Потрібно робити все, що в наших силах, – поділився враженнями Рома Міщеряков.

Організатор події – компанія Starlight Media – однією з перших в Україні розробила комплексну стратегію підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни.

Підтримка військових гумором під час відновлення – це один маленький пункт у великій стратегії.

Та саме з таких пунктів складається реабілітація, а потім інтеграція в суспільство. А в майбутньому – повноцінне життя наших героїв.