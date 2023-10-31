Фахівчиня з психоаналітичної терапії дітей та підлітків Вікторія Кузьменко розповіла про типові причини розлучення та його наслідки, а також про те, як пережити цей тяжкий розрив.

– Звісно, може бути і проста причина розлучення – стосунки себе вичерпали. Це варіант, коли люди можуть спокійно поговорити і прийняти рішення про завершення стосунків. В інших варіантах розлучення – надзвичайно болісний процес, – зазначає експерт.

За словами психолога, розлучення пари, яка має дітей, особливо складне. Тож попри особисті переживання, необхідно зробити зусилля і спокійно допомогти їм зрозуміти, що це не означає, що їх не будуть тепер любити. Слід обов’язково пояснити, що їхньої провини в розлученні батьків немає.

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Типові причини розлучення та наслідки

Домашнє насильство, аб’юз, булінг. Деякі люди можуть залишатися в таких стосунках, тому що насильство було сприйнято як “мова любові”. Це може призвести до того, що жертва надалі не сприйматиме нормальних, здорових стосунків, де партнери поважають і дбають одне про одного, а шукатиме нового тирана.

Зрада. Через недостатнє спілкування партнери можуть відчувати незадоволеність і шукати стосунки з іншими. Зрада спричиняє не лише кризу у стосунках, вона закладає глибоку недовіру до партнера в майбутньому.

Незрілі стосунки, де обидва партнери перекладають відповідальність на іншого. Надалі необхідно розвивати навички ефективної комунікації, навчитися розбирати конфлікти і працювати над зміцненням стосунків, інакше подібний сценарій може повторитися.

Війна. Здебільшого руйнуються стосунки, які були на межі. Для таких партнерів війна стає “останньою краплею”. У цій ситуації в людини може зникнути сенс життя, може з’явитися депресія. У такому разі потрібно вчитися жити для себе. Не для партнера чи дітей, як було раніше.

– Сприймайте це як гарну можливість знайомства із самим собою: знайти те, що надихає почати життя спочатку, – радить Вікторія Кузьменко.

Як пережити розлучення

Насамперед психолог рекомендує дозволити собі відчути та прийняти втрату, яка супроводжує розлучення. За словами фахівчині, насправді більшість переживань через розлучення – це біль від втрати ілюзій та надій, і дуже рідко це про справді втрачені можливості.

Проаналізуйте ваш невдалий шлюб. Аналіз причин допоможе створити “психологічний ґрунт” для відновлення та самопізнання. Визначте ваші помилки і моменти, в яких ви зробили неправильне рішення. Допоможіть собі спеціальною літературою, курсами або зверніться за професійною консультацією.

Переконайте себе, що ваше життя триває після розлучення, і ви маєте можливість створити новий початок. Зараз усе здається складним, але скоро настане період “прийняття” і “нових надій”.

Не соромтеся звертатися по допомогу: шукайте підтримку в сім’ї, друзів. Якщо ви відчуваєте тривожність, у вас поганий апетит, порушення сну тощо, розгляньте можливість консультації з психологом або психоаналітиком.

Джерело: psykuzmenko.com.ua