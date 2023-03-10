Психолог Вашингтонського університету Тім Боно розповів, що таке пасивний стрес, як він проявляється і як можна допомогти собі при цьому небезпечному синдромі.

– Ми соціальні істоти, і це нормально ловити сигнали інших людей. І якщо поруч з нами є ті, хто сумує, боїться, стресує, то ми несвідомо переймаємо таку ж поведінку, – пояснив психолог.

За його словами, надмірне занурення в проблеми інших людей може викликати справжню втому від співчуття – пасивний або вторинний стрес. Це не офіційний клінічний термін, а опис емоційної напруги, крайньої форми емпатії.

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Ознаки пасивного стресу:

ви занадто переживаєте за інших. Ви весь час занепокоєні, навіть тоді, коли у ваших близьких все в порядку. Ви зриваєтеся і біжите на допомогу при будь-якому сигналі небезпеки, щоб переконатися, що з вашим другом, партнером, родичем все в порядку;

навіть тоді, коли у ваших близьких все в порядку. Ви зриваєтеся і біжите на допомогу при будь-якому сигналі небезпеки, щоб переконатися, що з вашим другом, партнером, родичем все в порядку; вам важко говорити про почуття. Люди з пасивним стресом не можуть пояснити, чому вони так хвилюються і переживають. Дуже важливо розпізнати тригер і пов’язані з ним емоції, щоб скоріше вирішити проблему;

ви вибиті з колії. Тривога і занепокоєння настільки вами заволоділи, що ви не можете нічого робити – навіть банальн е прибирання або зосередитися на найпростішої роботі;

банальн прибирання або зосередитися на найпростішої роботі; вам погано фізично. При вторинному пасивному стресі бувають ознаки депресії, втоми, емоційного вигорання. Іноді можуть дошкуляти головні болі, надмірна втома, навіть оніміння частин тіла – і це небезпечні симптоми.

Допомога при пасивному стресі

В першу чергу відпочиньте від проблем інших людей і подумайте про себе, рекомендує Боно. І це зовсім не егоїстично. Змусити іншу людину перестати переживати неможливо. Тому варто працювати над собою, щоб не ставитися до чужих стресів, як до своїх власних.

Встановіть межі між собою та іншими людьми. Це нормально – не мати можливості, сил або ресурсу, щоб допомогти комусь. Особливо, якщо ви не можете допомогти собі.