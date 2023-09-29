Команда американських учених з Університету штату Огайо під час дослідження виявила, що у самотніх людей межа між справжніми друзями й улюбленими вигаданими персонажами розмивається.

Дослідники сканували мозок людей, які були шанувальниками Гри престолів. Усі учасники пройшли тест на вимірювання самотності.

– Різниця між тими, хто набрав найвищий бал за самотністю, і тими, хто набрав найнижчий бал, була разюча, – зізнався співавтор експерименту, доцент кафедри психології Ділан Вагнер.

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За словами вченого, у мозку найменш самотнього учасника межі між реальними та вигаданими персонажами були чіткими. Але для найсамотніших цієї межі майже не існувало.

Гра престолів – восьмисезонний фентезійний драматичний серіал, присвячений політичним і військовим конфліктам між правлячими сім’ями на двох вигаданих континентах.

За словами Вагнера, це було ідеально для такого дослідження, тому що великий акторський склад представив безліч персонажів, до яких люди могли прив’язатися.

Під час дослідження мозок учасників сканували на апараті МРТ, доки вони оцінювали себе, друзів і персонажів серіалу. МРТ побічно вимірював активність різних частин мозку за допомогою невеликих змін кровотоку.

Дослідників особливо цікавило, що відбувається в частині мозку, званій медіальною префронтальною корою (МПФК), яка демонструє підвищену активність, коли люди думають про себе і про інших людей.

Результати показують, що самотні люди можуть звертатися до вигаданих персонажів заради почуття приналежності, якого бракує в їхньому реальному житті, зазначають автори дослідження.