Фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” дали практичні поради, як ефективно підтримати людину, яка перебуває у стані стресу.

– Якщо людина дезорієнтована, не може назвати своє ім’я чи місце перебування, погрожує зашкодити собі чи іншим, плаче або кричить – це можуть бути ознаки сильного стресу, – пояснюють експерти.

За їхніми словами, щоб допомогти в такій ситуації, насамперед переконайтеся, що вам і співрозмовнику нічого не загрожує. Зберігайте спокій, представтеся і скажіть, що бажаєте допомогти.

Що варто пам’ятати, якщо людина йде на контакт:

іноді їй просто треба виговоритися;

їй важливо усвідомити, що її почули і зрозуміли;

важливі не тільки ваші слова під час розмови, а й мова тіла.

Практичні поради:

якщо помічаєте ознаки стресу в поведінці людини, не поспішайте з порадами — вислухайте;

підтримуйте зоровий контакт, але так, щоб людина не відчувала тиску;

утримуйте відкриту позу, не схрещуйте руки, говоріть м’яко, спокійно, не надто голосно;

запевніть людину, що слухаєте її: “я вас чую”;

уточнюйте незрозуміле: “поясніть, будь ласка”;

не робіть оціночних суджень: “мабуть, ви почуваєтеся жахливо”;

визнайте, що проблема людини важлива: “так, це дійсно важко”;

дайте зрозуміти людині, що вона молодець, тому що в стресі нам властиво знецінювати себе: “я вважаю, ви це зробили правильно”, “бачу, вам не просто, але ви молодець”;

звертайте увагу не тільки на слова людини, а й на її мову тіла: вираз обличчя, погляд, позу, жести.

Пам’ятайте: незважаючи на ваше щире бажання допомогти, якщо людина не хоче говорити й ділитися, залиште її, не варто тиснути чи примушувати.

Джерело: Психологічна підтримка