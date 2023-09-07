Експерти популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, як подолати причини, через які багатьом із нас буває складно довіряти людям.

– Довіра – це базова властивість людської психіки, яка полягає в нашій здатності почуватися безпечно у взаємодії з іншими людьми, – пояснили психологи.

За їхніми словами, це нормально, якщо з дитинства ми обережно ставимося до інших – здатність довіряти в кожної людини розвинена по-різному.

Аналіз минулого. Важливо розуміти, як ваші досвіди впливають на ваше ставлення до інших. Спробуйте відстежувати моменти, коли ви відчуваєте недовіру, і рефлексувати над причинами таких відчуттів.

Поступова довіра. Спробуйте надавати довіру іншим поступово, починаючи з маленьких кроків. Це може бути довіра до знайомих у маленьких речах, а потім, з часом, розширення меж довіри.

Розвиток навичок спілкування. Важливо вчитися відкрито спілкуватися з іншими, висловлювати свої почуття, думки та страхи, а також слухати інших.

Встановлення кордонів. Здорові кордони допоможуть вам почуватися захищено, навіть коли ви даєте довіру іншим.

Отримання підтримки. Обговорення своїх відчуттів із близькими людьми або групою підтримки може бути дуже корисним.

Психотерапія. Працюючи з психотерапевтом, ви можете розглянути глибокі причини вашої недовіри і розробити стратегії для її подолання.

Джерело: Психологічна підтримка