У сучасному світі досі існують поведінкові теорії, які вже неактуальні. Про це повідомили фахівці психологічного порталу Meclee.

Теорія про чотири типи темпераменту

Вона вважається однією з найдавніших. Згідно з нею, риси особистості та темперамент визначаються генетично.

Ця теорія виникла ще у Давній Греції і до ХХ століття активно досліджувалась фізіологами, неврологами та психологами. Попри це, не було знайдено однозначних доказів, які могли б підтвердити наявність чітко виражених чотирьох типів темпераменту.

Зараз дивляться

Нові дані вказують, що певні риси особистості як-от рівень екстраверсії/інтроверсії хоча й можуть бути визначені генетично, однак на їхній розвиток впливає надто багато факторів, щоб вважати це проявом темпераменту.

Вплив порядку народження дитини на особистість

Мається на увазі, що первістки – це завжди лідери, середні діти мають більше здібностей до комунікації, а наймолодші – егоцентрики. Насправді такі твердження не мають належного наукового підґрунтя. На розвиток особистості більше впливає сімейне виховання та стосунки з батьками.

Теорія про домінантну півкулю мозку

Теорія про праву та ліву півкулі мозку як відповідальних за різні функції виявилася некоректною. Ліва півкуля не завжди відповідає лише за логічне мислення, а права – за креативність та емоції. Обидві півкулі працюють як цілісний механізм, а їхні функції взаємодіють.

Трикутник Карпмана

Теорія про ролі Жертви, Тирана та Рятівника у стосунках не підтверджено. У сучасному світі трикутник можна розглядати як метафору для опису ситуації, але для серйозної теорії цього недостатньо.

П’ять стадій проживання горя

Теорія Елізабет Кюблер-Росс про п’ять етапів горя (заперечення, злість, торги, депресія, прийняття) не є універсальною та не завжди відображає реальний процес горювання, адже всі люди різні, відповідно їхні реакції не можуть бути однаковими для всіх.

Теорія психосексуального розвитку

Теорія Зиґмунда Фройда не лише не підтвердилася науковцями, а ще й виявилася сексистською. Адже чоловіча сексуальність домінує і подається як еталонна. За думкою критиків, теорія Фройда, зосереджена на взаємозв’язку пригнічення сексуальних бажань сексу і розвитку зрілої особистості, не бере до уваги роль індивідуальності, тож не відповідає вимогам сучасності.

Джерело: Meclee