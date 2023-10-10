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Психологиня Юлія Зорій розповідає, як підтримувати ментальне здоровʼя

10 Жовтня 2023, 16:47
Марина Мелехова редактор
Психологиня Юлія Зорій розповідає, як підтримувати ментальне здоровʼя
Джерело: Unsplash

У день ментального здоров’я психологиня та телеведуча Юлія Зорій розповіла, що це таке і чому зараз так важливо дбати про нього.

– Це ціла система з окремих пазлів, де кожен елемент важливий, – запевняє психологиня, яка пропонує  наступні поради:

  • Складіть список пріоритетів. Завжди запитуйте, як тут і тепер ви  можете покращити свій стан та що конкретно від вас залежить.
  • Подбайте про базові потреби (безпека, сон, харчування, баланс між роботою і відпочинком тощо). 
  • Докладайте зусиль там, де це можливо, і не витрачайте сили на те, що від вас поки що не залежить. 
  • Підтримуйте теплі стосунки з близькими. Формуйте оточення з людей, які мають з вами спільні інтереси, цілі, моральні цінності і принципи. 
  • Створюйте реалістичні плани та втілюйте їх у життя.
  • Не консервуйте емоції. Вчіться висловлювати свої почуття та думки, не ображаючи інших людей. 
  • Вдосконалюйте свої навички, відкривайтесь новому досвіду. 
  • Майте план дій, які допоможуть у разі сильної тривоги чи стресової ситуації. 
  • Не соромтеся просити про допомогу у близьких людей чи спеціалістів із психічного здоров’я. 

Інші поради з підтримки ментального здоровʼя за участі ведучої можна переглянути у серії майстер-класів Твоє ментальне здоровʼя.

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