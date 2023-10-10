У день ментального здоров’я психологиня та телеведуча Юлія Зорій розповіла, що це таке і чому зараз так важливо дбати про нього.
– Це ціла система з окремих пазлів, де кожен елемент важливий, – запевняє психологиня, яка пропонує наступні поради:
- Складіть список пріоритетів. Завжди запитуйте, як тут і тепер ви можете покращити свій стан та що конкретно від вас залежить.
- Подбайте про базові потреби (безпека, сон, харчування, баланс між роботою і відпочинком тощо).
- Докладайте зусиль там, де це можливо, і не витрачайте сили на те, що від вас поки що не залежить.
- Підтримуйте теплі стосунки з близькими. Формуйте оточення з людей, які мають з вами спільні інтереси, цілі, моральні цінності і принципи.
- Створюйте реалістичні плани та втілюйте їх у життя.
- Не консервуйте емоції. Вчіться висловлювати свої почуття та думки, не ображаючи інших людей.
- Вдосконалюйте свої навички, відкривайтесь новому досвіду.
- Майте план дій, які допоможуть у разі сильної тривоги чи стресової ситуації.
- Не соромтеся просити про допомогу у близьких людей чи спеціалістів із психічного здоров’я.
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