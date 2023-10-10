У день ментального здоров’я психологиня та телеведуча Юлія Зорій розповіла, що це таке і чому зараз так важливо дбати про нього.

– Це ціла система з окремих пазлів, де кожен елемент важливий, – запевняє психологиня, яка пропонує наступні поради:

Складіть список пріоритетів . Завжди запитуйте, як тут і тепер ви можете покращити свій стан та що конкретно від вас залежить.

Подбайте про базові потреби (безпека, сон, харчування, баланс між роботою і відпочинком тощо).

Докладайте зусиль там, де це можливо , і не витрачайте сили на те, що від вас поки що не залежить.

Підтримуйте теплі стосунки з близькими. Формуйте оточення з людей, які мають з вами спільні інтереси, цілі, моральні цінності і принципи.

Створюйте реалістичні плани та втілюйте їх у життя.

Не консервуйте емоції. Вчіться висловлювати свої почуття та думки, не ображаючи інших людей.

Вдосконалюйте свої навички , відкривайтесь новому досвіду.

Майте план дій , які допоможуть у разі сильної тривоги чи стресової ситуації.

Не соромтеся просити про допомогу у близьких людей чи спеціалістів із психічного здоров’я.

Інші поради з підтримки ментального здоровʼя за участі ведучої можна переглянути у серії майстер-класів Твоє ментальне здоровʼя.