Експерти популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка поділилися корисними методиками, що стануть у пригоді тим, кому складно відмовляти в чомусь або просто казати ні.

– Уміння говорити “ні”, або асертивність, це здатність відстоювати власні інтереси, бажання, особисті кордони, не завдаючи шкоди стосункам з близькими, – пояснюють фахівці.

За словами психологів, якщо вам складно сказати ні або ви взагалі не вмієте відмовляти, то це найчастіше через низьку самооцінку, страх конфліктних ситуацій чи побоювання втратити чиюсь симпатію або популярність.

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Познайомтеся із собою. Чітко визначте, що для вас важливо, чого ви хочете, що вам подобається. Якщо ви не знаєте цих базових речей про себе, вам справді важко сказати ні.

Відчуйте різницю. Ви відмовляєте не людині. Ви просто відхиляєте її прохання або запрошення. Важливо: будьте ввічливими та доброзичливими.

Поясніть, чому ви відмовляєте. Без деталей. Але назвіть причину: ви зайняті, вам щось не подобається, у вас інші плани тощо.

Ваша рішучість = їхня наполегливість. Деякі люди легко не здаються. Особливо, якщо в них був досвід отримання від вас бажаного для них результату. Але не змінюйте свого рішення, за це вас будуть поважати.

Практикуйте. Скажіть “ні”, наприклад, офіціанту чи продавцю. Закрийтеся в кімнаті й упевнено десять разів скажіть: “Ні!”. Звучить дивно, але це просте тренування, як, наприклад, качання преса і сідниць.

Робіть вибір на свою користь. Ви не просто говорите “ні” тому, чого не бажаєте. Це ваше так тому, чого ви справді хочете.

Тримайтеся. Усі звикли до вашої безвідмовності, тому чекайте на їхню бурхливу реакцію. Вам навіть може здатися, що ви когось підводите, не виправдовуєте очікувань, що ви – поганий друг, але це не так. Ви повертаєте себе і своє життя. Будьте сміливими і стійкими.

І пам’ятайте: найбагатші, найвпливовіші люди світу запевняють, що саме вміння говорити ні є важливою частиною їхнього успіху.

Джерело: Психологічна підтримка