Міжнародна команда вчених визначила, що здоровий спосіб життя зменшує ризик розвитку депресії.

Науковці звернулися до бази медичних даних британського Біобанку.

За результатами дослідження 287 282 осіб, з них приблизно 13 тис. страждали від депресії.

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Було виявлено шість факторів, які впливають на профілактику розвитку психопатології.

Якісний сон (7-9 год на добу) – 22%.

Помірне споживання алкоголю – 11%.

Здорове харчування – 6%.

Регулярна фізична активність – 14%.

Відмова від паління – 20%.

Активний спосіб життя – 13%.

На основі цих факторів вчені поділили учасників на три групи: несприятливу, проміжну та сприятливу.

У осіб з проміжної групи ймовірність розвитку депресії була на 41% нижча, ніж в учасників з несприятливої групи. А в групі сприятливого цей ризик знижувався на 57%.

Дослідники також провели аналіз ДНК респондентів і встановили генетичний ризик для кожного учасника.

У людей з найнижчим генетичним ризиком ймовірність розвитку депресії була на 25% нижча, ніж в учасників з найвищим.

Ті, хто мав середній і низький генетичний ризик, могли знизити свої шанси захворіти, дотримуючись правил ЗСЖ.

Дослідники також вивчили знімки МРТ приблизно 33 тис. учасників і виявили області мозку, де велика кількість нейронів і їх зв’язків були пов’язані із ЗСЖ.

Аналіз маркерів крові також виявив, що молекула С-реактивного білка та тригліцериди можуть впливати на імунну систему, здатність організму реагувати на стрес, обмін речовин та запальні процеси.

Збільшена кількість цих компонентів у крові людей, які ведуть здоровий спосіб життя, впливає на знижену вразливість до депресії.

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), депресія залишається однією з найпоширеніших психологічних хвороб у світі.

Джерело: Nature Mental Health