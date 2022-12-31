Австралійські вчені під час дослідження з’ясували, що перфекціоністи частіше страждають на емоційне вигорання. І причиною може бути не тільки стрес, пов’язаний з роботою.

– Вигорання широко поширене серед успішних людей на робочому місці, але стає все більш поширеним в особистому житті, – зазначив провідний автор дослідження австралійський психіатр Гордон Паркер.

За його словами, більшість людей думають, що вигорання — це проблема на роботі. Насправді стрес на роботі або вдома може привести в рух колеса вигорання.

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Відзначається, що аналізи показали: вигорання може також розвиватися в результаті такої риси особистості, як перфекціонізм.

– Люди з перфекціоністськими рисами зазвичай чудово працюють… Однак вони також схильні до вигорання, оскільки встановлюють нереальні стандарти, яким в кінцевому підсумку неможливо відповідати, – каже професор.

За його словами, ті, хто бореться з вигоранням, страждають не тільки від втоми, але й від когнітивної дисфункції, іноді відомої як мозковий туман. Крім того, перфекціоністи виявляються не найкращими друзями та членами сім’ї.

Клінічний психіатр також зазначає, що через занепокоєння, пов’язане з тиском інфляції та іншими життєвими стресовими факторами, багато людей відчувають себе на межі своїх можливостей.

Джерело: Express