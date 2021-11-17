Людський інстинкт полягає в тому, щоб уникати страждань і намагатися зробити життя максимально комфортним і легким. Але, як це не парадоксально, велика кількість досліджень показала, що страждання та травми можуть мати позитивні довгострокові наслідки.

Наприклад, багато людей, які пережили сильну травму, стають глибше і сильніше, ніж були раніше. Вони можуть навіть зазнати раптову і радикальну трансформацію, яка зробить життя більш значущим і повноцінним.

Дійсно, дослідження показують, що від половини до однієї третини всіх людей відчувають значний розвиток особистості після травмуючих подій, таких як важка втрата, серйозна хвороба, нещасні випадки або розлучення.

З часом вони можуть відчувати нове відчуття внутрішньої сили, впевненості та вдячності за життя.

Вони можуть розвивати більш близькі та справжні відносини і мати більш широку перспективу з чітким розумінням того, що важливо в житті, а що ні. У психології це називається посттравматичний ріст.

– За останні 15 років в якості психолога я досліджував особливо драматичну форму посттравматичного зростання, яку я називаю трансформацією через сум’яття, – розповідає автор дослідження.

За його словами, таке іноді трапляється з солдатами на полі бою, з ув’язненими таборів для військовополонених, які перебувають на межі голоду, або з людьми, які пережили періоди важкої залежності, депресії, тяжкої втрати або хвороби.

Люди повідомляють, що відчувають себе так, ніби вони знайшли нову особистість. Вони переходять до набагато більш інтенсивного і глибокого усвідомлення з сильним почуттям благополуччя. Навколишній світ здається їм більш реальним і красивим. Вони відчувають себе більш пов’язаними з іншими людьми і з природою.

Жінка на ім’я Єва пережила схожий досвід. Після 29 років залежності вона відчула себе фізично і емоційно зломленою і спробувала покінчити життя самогубством.

Вона вижила, але ця зустріч зі смертю викликала зрушення, і її бажання випити пропало. Єва відчула себе такою іншою.

Незважаючи на те, що спочатку вона була трохи збита з пантелику своєю трансформацією, Єва відчула себе звільненою, у неї з’явилося підвищене усвідомлення і збільшене почуття подяки. Вона ніколи більше не відчувала позивів до випивки і вже десять років твереза.

Важливо відзначити, що в такій трансформації немає нічого релігійного. По суті, це психологічний досвід, пов’язаний з розпадом особистості.

Така трансформація після страшних потрясінь іноді розкриває величезний потенціал і глибоку стійкість людей, про які ми зазвичай не підозрюємо, поки не зіткнемося з проблемами і кризами.