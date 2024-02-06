Психологиня Юлія Джежелій на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, як під час війни вагітним впоратися з тривожністю та переживаннями.

– Вагітність під час війни з повітряними тривогами, обстрілами – це великий виклик, який збільшує вірогідність виникнення психічних розладів, – каже експертка.

Підтримка інших важлива

Дослідження показують, що відсутність соціальної підтримки є впливовим фактором ризику розвитку психічних розладів у перинатальному періоді, зазначає фахівчиня.

Зараз дивляться

Психологиня радить подумати і сформувати своє коло підтримки, хто і яку допомогу може вам запропонувати в різних її аспектах: емоційну, соціальну, практичну, інформаційну.

Знайти ресурсні та ціннісні дії

Експертка радить намагатися навмисно помічати те, що допомагає знижувати рівень стресу, свідомо щодня виконувати невеличкі дії в напрямку самопідтримки – згодом це стане корисною навичкою.

Для зручності можна завести щоденник – так ви зможете вчасно фіксувати ресурсні дії, слова, заняття, думки, що наповнюють вас.

Зв’язок із дитиною

Під час вагітності розмова, спів і читання вашій дитині – чудові способи налагоджувати взаємну емоційну прихильність. Це чудова ресурсна активність.

Здоровий сон

Оптимальною вважається тривалість сну орієнтовно 7-9 годин. Однак для різних людей цей показник може відрізнятися. Найголовніше мірило – ваше самопочуття.

Сон якісніший, коли тіло розслаблене. Спробуйте перед сном прийняти теплу ванну, послухати спокійну музику або почитайте книжку. Намагайтеся не вживати напої з вмістом кофеїну.

Навичка прийняття реальності

– Прийняти – не дорівнює змиритися із ситуацією. Це означає визнати, що реальність така, як є, і вирішити, як діяти ефективно з огляду на саме таку неприємну реальність, – зазначає психологиня.

Експертка радить, приймати лише факти, а не інтерпретації, оцінки та викривлення реальності.

Як справлятися з тривожними думками

– Коли справа стосується тривожних стресових і травматичних думок, ми припускаємо, що до всіх цих думок потрібно дослухатися, і це природно, – пояснює психологиня.

Експертка радить, обмежити це прислуховування та обрати певний час для переживань: коли ви помітите, що ваш розум блукає від переживання до переживання, скажіть собі, що ви повернетеся до переживань у запланований час і сфокусуйте увагу на корисній діяльності.

Пам’ятайте про свою стійкість

Попри всі труднощі та переживання, які ми відчуваємо в ці важкі часи, ми все ж таки ставимо одну ногу попереду іншої та рухаємося далі в напрямку важливої цінності – плекати життя, резюмує психологиня.

Джерело: Бережи себе