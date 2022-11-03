Фахівці онлайн-платформи Психологічна підтримка розповіли, чому люди розлучаються під час війни, як запобігти розлученню і пережити, якщо воно все-таки сталося.

– Війна часто веде до конфліктів саме через те, що ми не знаходимо в собі сили цікавитися ще й життям партнера, відвернутися від своїх справ і вислухати його, – запевняють фахівці.

За їхніми словами, накопичені суперечки і невисловлені образи з часом стають причиною розлучення.

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Чотири основні критерії, які сигналізують про те, що відносини під загрозою:

критицизм. Це критика і постійні звинувачення партнера в тому, що він робить не так. Якщо всі проблеми виносяться не на обговорення, а в форматі критики дій — це маркер того, що пізніше це все буде накопичуватися в невисловлені образи;

Це критика і постійні звинувачення партнера в тому, що він робить не так. Якщо всі проблеми виносяться не на обговорення, а в форматі критики дій — це маркер того, що пізніше це все буде накопичуватися в невисловлені образи; зневага. Закочування очей, прицмокування, зітхання — невербальні знаки, які ми використовуємо як спосіб висловити пасивну агресію. Нехтування – це відчуття, коли багато разів повторюється те, що раніше у нас не виходило проговорити, але тепер це вже не має сенсу;

Закочування очей, прицмокування, зітхання — невербальні знаки, які ми використовуємо як спосіб висловити пасивну агресію. Нехтування – це відчуття, коли багато разів повторюється те, що раніше у нас не виходило проговорити, але тепер це вже не має сенсу; агресивний захист. Коли на м’яку фразу слід ує груб а жорстк а відповідь, відбувається словесне насильство в парі. Такими жорстокими нас можуть робити біль, страх і невизначеність – це вони змушують нас захищатися;

Коли на м’яку фразу слід груб жорстк відповідь, відбувається словесне насильство в парі. Такими жорстокими нас можуть робити біль, страх і невизначеність – це вони змушують нас захищатися; кам’яне обличчя. Це стан, коли мовчиш і не спілкуєшся з партнером, закриваєшся в роботі, не реагуєш на нього. Це може бути відповіддю на агресивний захист, коли ви просто не хочете нічого пояснювати.

За словами психологів, навіть якщо всі чотири пункти присутні у вашій родині, це не означає, що відносини приречені. Все можна змінити, якщо вибирати помічати моменти, в яких ваш партнер тягнеться до вас.

– Втрата домівки і переміщення викликають сильний стрес і хвилювання. Це часто призводить до сварок між подружжям, до безсилля, коли не маєш можливості вислухати людину, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, будь-яка міграція, навіть коли свідома і за вибором, це великий стрес. В цьому випадку треба знизити вимоги до себе. Зрозуміти, що переїзд – це надзвичайно важко, це виклик для людини і її психічного здоров’я.

Приділіть собі час, сядьте і зупиніться, подумайте про стосунки, плачте, коли вам це потрібно. Плачте зі своїм партнером. Або якщо у нього немає на це сил, шукайте людей, які приймуть вас в горі і зможуть вислухати. Якщо це не близька людина, то нехай це будуть психолог або група підтримки.

Як запобігти розлученню

– Антидоти дуже прості і приємні: дружба, пригоди, гра, спільний гумор і культура подяки, прийняття і підкреслення того, що є хорошого в моєму партнері або партнерці, – кажуть психологи.

Вони зазначають, що гумор настільки привабливий, оскільки викликає внутрішній потяг до людини. Це про жарт, який знижує градус сварки, або про меми, які посилаєш своїй близькій людині, щоб посміятися разом.

Основа відносин – контакт. Тому про все, що непокоїть, треба говорити вільно, як двоє дорослих людей. І якщо ви приймаєте рішення про розлучення, не потрібно поспішати, потрібно кілька разів вдумливо поговорити.

Джерело: Психологічна підтримка