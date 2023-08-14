Війна – це важкий період для кожної людини, і майже півтора року сотні тисяч українських родин досі відчувають це на власному досвіді.

Акторка Вікторія Білан-Ращук, яку вже восени можна буде побачити в серіалі Нового каналу Голова, не виняток. Її чоловік, Володимир Ращук, який, до речі, теж зіграв роль у тому ж серіалі, був на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення.

А вона, як і більшість дружин, що залишилися самі чи з дітьми, не знала, як жити далі. Однак знайшла способи, які допомогли їй пережити кризу та зберегти спокій у надзвичайних ситуаціях.

– Є органічні засоби побороти тривожність, а є штучні, – говорить Вікторія.

За словами акторки, органічний – це наявність зв’язку. Коли в переписці є “плюсик”, це означає, що чоловік живий. А штучні – це ті, що можна створити власноруч, аби не впасти у відчай. Ось вони:

Завантажте себе роботою

Щоб відчути впевненість та контроль над ситуацією, Вікторія радить планувати свій день та навантажувати себе роботою, яка приносить задоволення.

Акторка каже, що перші пів року повномасштабної війни їй було дуже складно це зробити, особливо коли щохвилини чекаєш на дзвінок чи повідомлення від чоловіка.

Але сьогодні все інакше, вона зрозуміла, що не можна відкладати життя на потім, треба шукати нові можливості. Наразі вона вже створила власну акторську школу та планує творчі заняття.

Згадайте про мрії та цілі

Вікторія радить зосередитися на приємних моментах життя. І наводить приклад, як вони з чоловіком мріяли про власний будинок, але не встигли розпочати роботи, тож довелося цим займатися жінці. І коли вона розповідає чоловікові про свої досягнення, радіють обоє. Бо це заряджає, тримає їх в тонусі.

Візуалізуйте

Позитивний світогляд та оптимізм під час війни надають підтримки всім: і тим, хто воює на передовій, і тим, кого вони захищають. До речі, цей спосіб врятував акторку в найтяжчі перші місяці повномасштабної війни, коли Володимир перебував на фронті.

– Я інтуїтивно відчувала, що в нього складні бої й небезпека, тому боялася й нервувала, – пригадує Вікторія.

Були моменти, коли всередині все так стискалося, що було складно говорити та навіть дихати. Тоді акторка намагалася уявляти “картинки навпаки”, тобто вони зустрічаються, йдуть у кав’ярню чи кіно, сміються. І вона навмисно прокручувала все це в голові.

Моліться

Вікторія щиро вірить у силу молитви та зізнається, що енергія, яку вона намагається передати чоловікові, насправді доходить до нього. Це дійсно заспокоює розум і допомагає зменшити стрес подружжя.

Нагадуємо, що 16-серійний серіал Голова про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших надзвичайних людей стартує вже восени на Новому каналі. Серед акторів, окрім Вікторії Білан-Ращук та її чоловіка Володимира Ращука, Дмитро Гирявець, Поліна Фролова, Олександр Рудинський, Марія Стопник, Анатолій Тихомиров, Михайло Кукуюк та інші.