На початку стосунків люди відчувають взаємну повагу, закоханість, постійні прояви уваги та турботи. Пара має спільні інтереси та із задоволенням проводить увесь час разом.

Проте у певний момент у взаєминах виникають маленькі труднощі, які поступово збільшуються та перетворюються на справжню прірву між закоханими.

Як зрозуміти, що парі краще розійтися, та як зробити розрив менш болісним – Факти ICTV запитали у психологині Тетяни Гнатюк.

Потрібно розійтися: як зрозуміти, що час настав

Секс зник

Партнери не мають жодних проявів до сексуальних стосунків, не виникає навіть бажання бути в обіймах партнера. Зникає пристрасть. Це явна ознака того, що чоловік та жінка охололи один до одного.

Спілкування має межі

– Ніхто не ділиться думками, поглядами на життя, емоціями (як позитивними, так і негативними). Обговорюються лише побутові питання, які необхідні для життєдіяльності сім’ї, – каже Гнатюк.

Постійні конфлікти або замовчування

Виникнення конфліктів з нічого та сварки на одній й ті самі теми. Це теж ознака того, що стосунки варто завершувати.

– В стосунках присутнє мовчання, вам не хочеться ділитися з партнером почуттями, наприклад, через те, що буде негативна реакція. Ці ознаки говорять про те, що почуттів немає, вони закінчилися, – каже психологиня.

Відчуття самотності у стосунках

Ви не відчуваєте підтримки, ніхто не надає цінності вашим стосункам, немає відчуття захищеності, партнер не звертає уваги на важливі для вас речі. Усе це вказує на велику прірву між вами.

– Якщо між вами зʼявилася відстань, кожен іде своїм шляхом чи вам стало байдуже, що робить партнер, ймовірно, час для розриву настав, – додає Гнатюк.

Ви нещасливі у стосунках

Якщо щастя перетворюється на розчарування і вам добре, коли партнера немає поруч, варто замислитися над закінченням цих відносин.

– Ще одна ознака – постійні безпідставні ревнощі з боку партнера. Це говорить про те, що довіра у ваших стосунках зникла, – каже психологиня.

Як екологічно розійтися з партнером

Є кілька варіантів розвитку таких подій. Тут важливо, які ваші стосунки на момент розриву:

Якщо рішення про розрив ви прийняли разом, то достатньо просто обговорити певні деталі. Це прекрасний варіант виходу зі стосунків. Якщо рішення прийняв один із партнерів, дуже важливо відверто поговорити про це. Звичайно, у відповідь ви можете отримати запальну реакцію, яка є цілком нормальною (у такому разі ви маєте бути впевнені, що жодної фізичної шкоди вам ніхто не завдасть). Якщо ваші стосунки – це постійні конфлікти, чи ваш партнер – абʼюзер, можна нічого не говорити й не пояснювати. Просто збираєте речі та йдете. У нездорових стосунка навіть звичайна розмова може призвести до негативних наслідків.

На які червоні прапорці у стосунках варто звертати увагу

Постійні докори, невдоволення, відчуття провини. Ви пригнічені, коли партнер поруч. Партнер не цікавиться вашими справами чи нудьгує, коли ви щось розказуєте. Немає бажання миритися після конфлікту. Немає бажання тішити партнера якимись дрібницями. Вам постійно висловлюють невдоволення. Ви щодня зʼясовуєте стосунки.

– Якщо ці червоні прапорці присутні у ваших стосунках, варто задуматись над розривом, – радить психологиня.

На жаль, ми не знаємо наперед, яким буде спільне життя з партнером. Спершу вас накриває хвиля закоханості, а згодом усе закінчується болісним розлученням.