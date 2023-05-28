Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як знайти опору в собі та почати жити тут і зараз, незважаючи на воєнний час.

– У разі стресу знайти опору в собі може допомогти техніка, яка називається майндфулнесом або усвідомленістю. Вона передбачає привернення власної уваги до того, що відбувається навколо нас і як ми на це реагуємо, – зазначають психологи.

За їхніми словами, опанувавши таку техніку, ми можемо більше радіти тому, що відбувається тут і зараз, не застрягнути в думках про майбутнє чи минуле. Це допоможе впоратися з тривожністю, пов’язаною з неможливістю планувати своє життя, допоможе розвинути креативність і стійкість у стресових ситуаціях.

Як опанувати техніку майндфулнес

1. Помічати дрібниці в щоденній рутині. Наступного разу, коли ви поїдете на роботу, підете на прогулянку чи в магазин, сфокусуйтеся на тому, скільки цікавих речей вас оточує: які дерева чи будинки довкола, що нового ви в них помітите, якщо виявите трохи уваги. Які звуки ви чуєте? Які запахи відчуваєте? Хто йде перед вами?

2. Зверніть увагу на дихання. Часто, коли ми в стресі, дихання стає поверхневим. Але заспокійливо на нервову систему діє найглибше дихання. Тому, коли відчуваєте стрес, зробіть п’ять-десять глибоких вдихів через ніс і видихів ротом.

3. Їжте усвідомлено. Звертайте увагу на колір, склад і консистенцію їжі, а також її температуру та смак. Якщо ви повністю зосередитеся на смаку їжі, ви можете помітити, що він здається виразнішим або кращим, ніж зазвичай.

4. Робіть паузи. Хоча б щодня зупиніться на 10 хвилин, щоб відчути, що ви робите, де перебуваєте і що відбувається у ваших думках. Розімніться, потягніться і знову повертайтеся до роботи.

5. Звертайте увагу на своє тіло. Якщо звернути увагу на тіло, ви можете відчути, що наприкінці дня, наприклад, напружені щелепи або напруження в руках. Спробуйте приділяти увагу таким, здавалося б, незначним дрібницям. Це дасть змогу прислухатися до потреб власного тіла, коли йому потрібне розслаблення чи сон.

Тренування техніки майндфулнес базується на постійному поверненні в момент “тут і зараз”, концентрації на тому, що відбувається у ваших думках або навколо вас. Спробуйте цю техніку. Можливо, саме вона допоможе вам керувати стресом і бути більш стійкими до нього.