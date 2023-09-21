Експерти популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, за допомогою яких простих дій можна максимально повернути відчуття дому як місця, в якому ми почуваємось у безпеці.

Як пояснюють психологи, якщо людину попросити пояснити, що для неї дім, найчастіше вона назве власне помешкання, в якому створює свою сім’ю. Стіл, за яким ви разом щоранку пили каву або чай щовечора і спілкувалися про важливе. Картина на стіні як цінний подарунок або фотографії як спогади про теплі моменти.

– Або це батьківський дім, де на вас завжди чекають з обіймами рідні, де зберігаються як скарб ваші дитячі малюнки та шкільні грамоти, а на дверях і досі є знайомі зазубрини: так щороку позначали, як ви виросли, – зазначають експерти.

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Однак, за їхніми словами, окрім дому фізичного, є поняття психологічного дому – це про відчуття безпеки.

Багато людей в Україні втратили свій дім унаслідок воєнних дій. Фізичну втрату домівки можна порівняти з втратою близької людини, тож і горювання в такому разі триває за такою ж схемою: заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Усі процеси можуть тривати до року, якщо більше – зверніться до лікаря.

Іноді після пережитої травми в людини втрачається саме відчуття дому. Їй страшно від того, що в рідних стінах вона не може жити звичним життям. Тому не почувається в домі господарем.

Що допоможе повернути відчуття дому після травми

Рутина. Якщо ви звикли щодня ходити на пробіжку, пити каву з красивої чашки, ходити на прогулянки – робіть це.

Створення затишку. За можливості оточуйте себе речами, які приносять естетичне задоволення, створюють затишок: плед, штори, красивий посуд. Починайте з малого, і з часом вам стане добре і в новому будинку.

Спілкування – важливе. Спілкуйтеся з друзями і рідними, вам важливо їх бачити і чути. Якщо немає можливості зустрітися фізично – користуйтеся відеозв’язком.

Формуйте нове коло спілкування: знайомтеся з сусідами, шукайте однодумців.

Творчість. Обов’язково малюйте, пишіть, танцюйте, співайте – робіть те, що приносить вам задоволення. Це допоможе пережити і переварити негативні події у вашому житті.

Власні цінності та переконання. Знайти або зберегти власні цінності – це розуміти, що для нас найважливіше в житті, яких принципів ви дотримуєтеся, яку кінцеву мету сповідуєте. Це те, що неможливо в нас забрати і що є для нас опорою навіть у найскладніші часи.

Джерело: Психологічна підтримка