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Психологія

Зради під час війни: як витримати випробування на міцність сімейних відносин

26 Липня 2022, 14:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Вікторія Островська психолог, психотерапевт
психолог
Джерело: Depositphotos

Чому під час війни, коли, здавалося б, подружжю потрібно стати підтримкою і опорою один одному, все ж трапляються зради, які так ранять душу. Як не допустити подружньої невірності і зміцнити відносини в сім’ї в цей важкий для українців час.

Про це Фактам ICTV розповіла психолог Вікторія Островська.

– Війна багатьох розлучає. Чоловіки йдуть на фронт або залишаються в Україні. Жінки залишаються вдома або разом з дітьми їдуть в безпечні країни. Деяким парам досить складно пройти цей кризовий період, – каже Вікторія Островська.

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І зазначає, що стрес впливає на кожного по-своєму. Одні закриваються в собі, повністю зосереджуючись на своєму емоційному стані. Іншим, навпаки, треба виплеснути емоції і отримати гормон щастя, в тому числі і за допомогою сексу.

Дійсно, багато досліджень показують, що секс відмінно позбавляє нашу психіку від стресового ступору, знімає психологічні затиски, знижує рівень тривожності.

– Чи потрібно засуджувати людей за те, що вони прагнуть полегшити таким чином свій стан? Питання, думаю, риторичне, – зазначає психолог.

За її словами, ризик подружньої невірності своєї другої половини цілком можна мінімізувати:

  • завжди починати розмову не з претензій, а з питань про те, як себе почуває ваша близька людина, чи все з нею в порядку;
  • пам’ятати, що війна рано чи пізно закінчиться, ви знову зустрінетеся і вам не буде болісно соромно за свою нестриманість або хвилинну слабкість;
  • по можливості частіше захоплюйтеся своїм партнером, згадуйте щасливі моменти вашого сумісного життя;
  • частіше зустрічайтеся візуально, наприклад, по скайпу. Намагайтеся, як би не було важко на душі, все ж виглядати впевнено і оптимістично;
  • якщо ви під час війни разом, у вас завжди є можливість освіжити і урізноманітнити ваш секс. Потрібно тільки трохи фантазії і бажання зробити хоч трішки щасливішою і впевненішою свою близьку людину;
  • будьте чесні зі своєю другою половинкою, пам’ятайте, що чесна, відкрита розмова зближує, а таємниці і недомовки ще більше віддаляють вас від коханої людини.

Теги
Війна в Україні Поради психолога Шлюб
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