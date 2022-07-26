Чому під час війни, коли, здавалося б, подружжю потрібно стати підтримкою і опорою один одному, все ж трапляються зради, які так ранять душу. Як не допустити подружньої невірності і зміцнити відносини в сім’ї в цей важкий для українців час.

Про це Фактам ICTV розповіла психолог Вікторія Островська.

– Війна багатьох розлучає. Чоловіки йдуть на фронт або залишаються в Україні. Жінки залишаються вдома або разом з дітьми їдуть в безпечні країни. Деяким парам досить складно пройти цей кризовий період, – каже Вікторія Островська.

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І зазначає, що стрес впливає на кожного по-своєму. Одні закриваються в собі, повністю зосереджуючись на своєму емоційному стані. Іншим, навпаки, треба виплеснути емоції і отримати гормон щастя, в тому числі і за допомогою сексу.

Дійсно, багато досліджень показують, що секс відмінно позбавляє нашу психіку від стресового ступору, знімає психологічні затиски, знижує рівень тривожності.

– Чи потрібно засуджувати людей за те, що вони прагнуть полегшити таким чином свій стан? Питання, думаю, риторичне, – зазначає психолог.

За її словами, ризик подружньої невірності своєї другої половини цілком можна мінімізувати: