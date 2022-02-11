Вугровий висип або акне – захворювання шкіри, на яке страждає 80-90 % населення у віці 13-18 років.

Про інновації в лікуванні акне, яких помилок не варто припускатися у лікуванні й до чого тут Covid-19 Факти ICTV поговорили з президенткою Української академії дерматовенерології, докторкою медичних наук, професоркою Мариною Анфіловою.

– Марина, розкажіть, які найінноваційніші методи лікування акне? Чим лікування відрізняється, наприклад, від методів 5-річної давнини?

– У появі акне серйозну роль грає бактерія P. Acnes, тому зараз проходять дослідження корисності бактеріофагів (антимікробних препаратів природнього походження), антимікробних пептидів і пробіотиків для лікування акне.

Одне з ключових досягнень за останні 5 років – відмова від монотерапії антибіотиками. Через те, що антибіотики часто використовують без необхідності (наприклад, під час застуди), часто вони просто перестали допомагати.

– Чи правда, що на акне більше хворіють жінки?

– Так, захворювання частіше зустрічається у жінок, але різниця між ними та чоловіками невелика.

Найбільш розповсюджена причина акне у жінок – гормональний дисбаланс. Саме через неправильне вироблення гормонів сильно страждають від акне підлітки під час статевого дозрівання, жінки – в період вагітності та годування груддю. Тоді в організмі починається справжній шторм, на обличчі “розквітають” негарні висипи, яких важко чи неможливо позбутися, якщо не працювати з джерелом проблеми. Так, однією з вагомих причин акне після 20 років є стрес, до якого більше схильні жінки. Гормон кортизол, який виробляється під час стресу, підвищує сальність шкіри.

– Причини його виникнення у підлітковому та дорослому віці відрізняються?

– У розвитку акне вирішальну роль грає спадковість, адже тип шкіри і гормональний фон передаються від матері до доньки, від батька до сина. Ріст висипів провокує чоловічій гормон – тестостерон, який є як в жіночому, так і в чоловічому організмі. Чим більше тестостерону у крові, тим вищий ризик розвитку та прогресування акне, особливо у людей з жирною чи комбінованою шкірою.

В період статевого дозрівання, коли рівень гормонів сильно підвищується, поява акне закономірна. Але, якщо акне “квітне” на обличчі після 30 років, це може говорити про порушення в роботі організму (наприклад, про ендокринні розлади). За статистикою 7% людей страждають акне до глибокої старості.

Окрім цього, є провокуючі фактори, які можуть ускладнити протікання вугрового висипу (куріння, стрес, неправильне харчування).

– Чим сьогодні лікують акне? Чи правда, що можуть використовувати серйозні ліки з побічною дією?

– Тут все залежить від ступеня вираженості проблеми. Сильні побічні ефекти ми спостерігаємо рідко. Але практично все системне лікування скасовуємо на час підготовки до вагітності, самої вагітності та годування груддю. Деякі препарати не рекомендовані до 12 років. Серед інших побічних явищ – фоточутливість, подразнення шкіри та знебарвлення волосся. Тому краще вибирати лікування з кваліфікованим дерматологом.

– У випадку з акне допоможе дієта?

– До чого часу немає достатніх доказів на користь дієти у лікуванні акне. Однак, не рекомендується вживати продукти з високим глікемічним індексом, пиво, хліб, попкорн та молоко через підвищений рівень інсуліну.

Є розповсюджений міф, що акне виникає через проблеми з ШКТ і треба пройти ретельне обстеження. Якщо немає скарг на біль, здуття, відрижку, печію, розлади дефекації – нічого не треба шукати, а лікувати в першу чергу шкіру.

– Як треба доглядати за шкірою з акне?

– Я рекомендую пацієнтам два рази на день вмиватися засобами з нейтральними або близькими до кислих показниками рН по типу шкіри, уникати препаратів на масляній основі та з комедогенними (здатністю закупорювати пори) властивостями.

Хочу підкреслити, що людям з акне потрібно обов’язково змивати макіяж наприкінці дня і не видавлювати вугри. Це може призвести до рубців та погіршити стан.

– Чи допомагають народні засоби?

– Народні засоби в кращому випадку допоможуть лише знизити запалення, але в лікуванні захворювання результатів не дадуть. Тільки лікар може визначити, чи можна обмежитись засобами домашнього догляду чи треба додавати спеціальні лікувальні препарати.

– Сьогодні багато людей скаржаться також на “маскне” – акне від маски. Що робити, якщо воно з’явилося?

– Піт та вологість, які виникають під маскою, осідають на шкірі, закриваючи пори, створюючи ефект парнику. Підвищена вологість впливає на рН шкіри. Це може призвести до активнішого розмноження бактерій і викликати нові висипи (частіше на підборідді, носі та щоках). Червоні плями, особливо в місцях щільного контакту зі шкірою – прояви контактного дерматиту.

Але я не кажу, що не треба носити маски. Сьогодні нам потрібно поставитися до цього, як до життєвої необхідності! Однак, можна захистити шкіру та зменшити висипи: кріпити маску чи респіратор без притиску до проблемної зони. Для заживлення можна на ніч наносити крем з декспантенолом, тиротроцином або сульфатіазолом срібла.

Якщо сліди від респиратора все ж таки є в зоні натискання, на неї можна клеїти гідроколоїдні пластирі. Два рази на день можна наносити на запалені ділянки гель з бензоїл пероксидом 2,5% або азелаїновою кислотою. Я також раджу використовувати якомога менше шарів косметики під маскою (краще не використовувати взагалі) і намагатись частіше її міняти.

Якщо акне сильно загострилося від носіння маски і не реагує на лікування, треба звернутися до дерматолога. Після обстеження, він скоріш за все, призначить лікування системними ретиноїдами. Я не рекомендую антибіотики! Вважаю, що в ситуації з пандемією ми маємо тимчасово обмежити їхнє призначення, аби не сформувати звикання.

– Часто можна почути, що все перепробували, нічого від акне не допомагає. Що робити?

– Коли все перепробували, а результату немає, можливо, акне викликано іншою патологією. Наприклад, синдромом полікістозних яєчників, ліками. Розібратися допоможе лікар.

– Навіть після лікування акне іноді проблеми не закінчується – залишаються сліди. Що Ви можете порадити?

– Так, це застійні плями та рубці. Плями добре коригуються хімічними пілінгами, мезотерапією (внутришкірним введенням медикаментозных речовин у маленьких дозах), і плазмотерапією (ін’єкціями очищеної плазми крові). Для усунення глибоких рубців використовують лазерну шлифовку. Рубці стають більш гладкими і менш помітними.

– Що Вас більш за все обурює в сучасному лікуванні акне?

– Є кілька міфів, пов’язаних з акне, які мене обурюють. Перший, що вугровий висип буває у всіх підлітків, і це пов’язано з “гормональною перебудовою”. Ні, акне буває не у всіх підлітків, а тільки в тих, в кого є генетична схильність. Так, такий собі подаруночок від батьків, згодна.

Другий міф, що акне виникає від відсутності статевого житті і може пройти, як тільки воно з’явиться. Насправді це хвороба сальних залоз, які безумовно чуттєві до статевих гормонів, але від наявності сексу ніяк не пройдуть.

Іноді говорять, що акне виникає через інфекцію, яку занесла косметолог, коли робила чистку. Причина акне – генетична. Однак, вина косметолога частково може бути: якщо він механічно пошкоджував запалену шкіру чисткою замість призначення правильного лікування.

Часто можна почути, що причина акне у використанні декоративної косметики. Частково це правда, але якщо це косметика, не призначена для проблемної шкіри. Я з тих дерматологів, які дозволяють пацієнтам з акне робити макіяж і підбирають відповідні продукти.

– Розкажіть, будь ласка, історію Вашої пацієнтки, якій вдалося позбутися акне.

– Таких історій в мене, на щастя, багато! З останніх – Світланка, 19 років, в якої з 14 років була найважча форма акне. Її лікували місцевими засобами і антибіотиками, які особливо не допомагали. Дерматологи пропонували курс системних ретиноїдів (похідні вітаміну А), але мама боялась побічних реакцій (свербіж, лущення шкіри, інфекції шкіри). Дівчина прийшла дуже засмучена та одразу сказала, що, якщо я їй не допоможу, їй немає сенсу жити. Через акне над нею знущалися в школі, ніхто не дружить в університеті. Всю консультацію я присвятила спілкуванню з мамою, детально розповідала про безпечність лікування, контроль стану моїх пацієнтів та розвінчувала міфи з інтернету.

За рік переді мною була вже усміхнена Світланка з абсолютно чистою шкірою. Її мама потайки поділилася, що в дівчинки вчора було перше побачення.