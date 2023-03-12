Приємний аромат кориці завжди асоціюється із випічкою, запеченим яблуком або гарячою кавою. Ця, звична вже для нас пряність може дивовижно впливати на здоров’я.

Наукові спостереження відкривають все більше корисних впливів, пов’язаних із корицею.

Проти запалення

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Трави та спеції містять багато антиоксидантів, потужних сполуки, що здатні знизити ризик розвитку захворювань серця та судин. Переваги кориці, як вважають, пов’язані з коричним альдегідом. Він надає їй насичений аромат і смак, а також сприяє контролю запалення.

Кориця також є інгредієнтом середземноморської дієти, здорової для серцево-судинної системи моделі харчування, яка заохочує приготування їжі із використанням трав, спецій та прянощів.

Знижує рівень цукру в крові

Результати одного з досліджень свідчать, що люди з діабетом другого типу на інсулінотерапії, які щодня приймали добавки з корицею, спостерігали помітне (і тривале) зниження рівня цукру в крові вже після 40 днів експерименту.

Водночас, корицею не слід замінювати традиційне лікування.

Холестерин у нормі

Мета-аналіз 10 досліджень виявив, що щоденне споживання кориці призводить достатистично значущого зниження загального холестерину, а також ЛПНЩ, або поганого холестерину. Водночас дозування та тривалість вживання кориці для зниження високого рівня холестерину ще не визначені остаточно.

У кулінарії

Корицю для аромату кладуть в солодкі та пікантні страви. Найчастіше її використовують у приготуванні випічки, страв з яблук, гарбуза, кабачків. Також здавна цю спецію додають у страви з курки, ягнятини та у овочевий пиріг.

А кориця, додана до смузі, йогурту чи вівсяної каші надасть їм солодкого смаку та зробить ситними та ароматними. Ця пряність допоможе скоротити споживання доданого цукру.

Шкода здоров’ю криється у добавках

Але є й, так би мовити, інша сторона кориці – у великій кількості вона здатна пошкодити печінку. Хоча це більше стосується дієтичних добавок, аніж кулінарних виробів. Тому важливо обирати якісні дієтичні добавки вироблені за стандартами GMP (Good Manufacturing Practice).

Джерело: Олег Швець