Корж із пшеничного тіста, який замочують у маково-медовому соусі – традиційна українська страва на Маковія.

У народі цю страву називають шулики чи ламанці. Наші предки вважали, що це обов’язкова страва на Маковія. Рецепт традиційного коржа на Маковія 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Традиційна українська страва: як приготувати корж на Маковія

Шулики – пісний корж, який ламають на довільні шматочки й заливають водою з маком та медом. Рецепт святкового коржа може змінюватися в залежності від регіону України, проте принцип страви майже завжди залишається незмінний: шматки коржа заливають маком та медом.

Ця страва вважається обрядовою та готується лише 14 серпня на Медовий Спас та протягом Успенського посту, який триває два тижні.

Для традиційного коржа на Маковія вам знадобиться:

Борошно – 250 г.

Цукор – 100 г.

Яйце – 1 шт.

Сметана – 100 г.

Вершкове масло – 75 г.

Мак – 1 ст. ложка.

Розпушувач – ½ ч. ложки.

Сіль – дрібка.

Для соусу:

Мак – 200 г.

Мед – 5 ст. ложок.

Кип’ячена гаряча вода – 0,5 ч. ложки або 250 мл молока.

Як готувати:

У миску всипте борошно, додайте розпушувач, сіль, мак та цукор. За допомогою вінчика перемішайте сухі інгредієнти до однорідності.

В миску з майбутнім тістом додайте вершкове масло та починайте розминати масу руками. Тепер вбийте яйце, додайте сметану та замісіть туге тісто.

Розкатайте шматок тіста у пласт завтовшки 3 мм, проколіть його виделкою та перекладіть на деко, встелене пергаментом. У вас має вийти один-два коржі.

Розігрійте духовку до 185 °C та відправте туди коржі на 15 хвилин. Відтак – дістаньте тісто з духовки та дайте охолонути.

Поламайте коржі на довільні шматки та перекладіть їх в окрему миску.

Тепер приготуйте соус: в тарілці з’єднайте мак, гарячу воду (або молоко) та мед. Ретельно перемішайте та залийте соусом шматочки коржа.

Через 5-7 хвилин можна куштувати традиційну українську обрядову страву!