Наливка з червоної смородини – легкий алкогольний напій, який має приємний кисло-солодкий смак та насичений колір.

Хоч приготування напою потребує трохи часу, проте результат вас точно приємно здивує. Як зробити наливку з червоної смородини без горілки, читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться

Червона смородина – 1 350 г.

Вода – 200 мл.

Цукор – 550 г.

Як готувати

Спершу потрібно зібрати/купити червону смородину. Потім ягоди ретельно промити та перебрати (гнилі, мʼякі та зіпсовані використовувати не варто).

Далі смородину пересипаємо в банку, але слідкуйте, щоб ягоди не доходили до верху місткості.

Засипте смородину цукром. Кількість цукру можна легко розрахувати – на 1 кг ягоди вам знадобиться 400 г.

Тепер за допомогою деревʼяного товкача чи лопатки починайте розминати смородину. Коли ягоди випустять сік, додайте склянку води. Ретельно перемішайте смородину та знову потовчіть ягоди.

На горлечко банки натягніть медичну рукавичку та зафіксуйте. Зробіть маленьку дірочку в пальці, щоб вуглекислий газ міг виходити.

Банку зі смородиною поставте у сонячне місце на 3-5 днів, а потім переставте в тепле світле місце на 2-2,5 місяця.

По закінченню часу, процідіть наливку через марлю та перелийте в пляшки. Смородинова наливка готова!

Можна починати дегустацію та насолоджуватись смаком.