Цукровий діабет – одне з найпоширеніших та найнебезпечніших хвороб сьогодення. Існує два типи діабету – інсулінозалежний цукровий діабет та інсулінонезалежний цукровий діабет. Причини виникнення різні, але ця хвороба потребує контролю за способом життя, а особливо – харчуванням.

Дієтолог Оксана Скиталінська розповіла Фактам ICTV, як необхідно правильно харчуватися під час діабету, а також дала поради, як запобігти виникненню хвороби.

Цукровий діабет 1 типу – причини виникнення пов’язані з дефіцитом інсуліну. Нестача гормону призводить до того, що його не вистачає навіть на перероблення незначної кількості глюкози, що надійшла в організм.

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Унаслідок цього рівень цукру в крові людини підвищується. Найчастіше цей тип зустрічається у дітей, яким все життя вводять ін’єкції інсуліну.

Цукровий діабет 2 типу – причини його появи не пов’язані з нестачею інсуліну, а розвиток його починається через втрату чутливості тканин до гормону підшлункової залози.

Люди з цим типом не потребують додаткових ін’єкцій інсуліну, а для їхнього лікування застосовують лікарські засоби, що стимулюють підшлункову до секреції інсуліну або зменшують стійкість тканин до цього гормону.

– Другий тип розвивається у людей старшого віку, у яких є метаболічний синдром, ожиріння, високий тиск, високий рівень цукру в крові, – зазначає дієтолог.

Харчування надзвичайно важливе для людини, адже цукровий діабет ніколи не розвивається за один день. Цьому передують непомітні зміни в організмі на тлі добробуту.

У людини може потроху зростати маса тіла. Якщо у жінок об’єм талії стає понад 80 см, а у чоловіків понад 94 см, це вже означає, що більшість цих людей мають інсулінорезистентність, яка є першим кроком до початку діабету другого типу або компенсованого цукрового діабету.

Основні правила харчування під час діабету

Вживати їжу тричі на день – сніданок, обід та вечеря, без перекусів; Обирати продукти з низьким глікемічним індексом; Не вживати смажену, жирну та солодку їжу. Краще варити, запікати, тушкувати, готувати на пару з мінімальною кількістю олії; Не вживати концентровану, додану фруктозу; За день необхідно випивати щонайменше 1,5 л звичайної рідини; Замінити цукор та солодощі на продукти, які містять вітамін C та B – найкраще підійдуть несолодкі фрукти та ягоди.

Яка дієта найкраще підходить

За словами дієтолога, нині дієта №9 і всі номерні столи в Україні й усьому світі скасовані. Їх вже не існує, але як орієнтир – можна використовувати.

– Ці рекомендації щодо харчування писали тоді, коли у людей було замало знань про певні реакції організму і замало ліків, – каже Скиталінська.

Загалом дієту №9 можна сприймати як середземноморську, де є корисні жири, фрукти, овочі, горіхи, насіння, бобові та цільнозернові страви.

Щоб дотримуватися правил здорового харчування, старайтеся подумки розділити тарілку навпіл. Одну половину розділіть ще раз навпіл – таким чином у вас є три зони.

Перша половина тарілки – різнокольорові овочі (можуть бути термічно оброблені) зелені листові, друга чверть – зернові та висівки, а третя – білкові продукти.

Які продукти можна вживати під час діабету

Необхідно вживати їжу зі складними вуглеводами, які багаті на нежирний білок. Складні вуглеводи – це різноманітні овочі, несолодкі фрукти, цільнозернові крупи, капуста, броколі, нежирне м’ясо.

– Коли ми їмо такі складні вуглеводи, то рівень цукру в крові не піднімається за межі норми. Водночас підшлункова залоза виробляє невелику кількість інсуліну, щоб розщепити глюкозу, – стверджує Скиталінська.

цільнозернові або висівкові хлібобулочні вироби;

макаронні вироби з висівками, з твердих сортів пшениці;

гречана, пшоняна каші;

м’ясо, риба, птиця нежирних сортів;

зелень (петрушка, кріп);

овочі (огірки, кабачок, капуста, броколі, листя салату);

свіжі ягоди, несолодкі фрукти (яблука, ківі, груші, апельсини, грейпфрут, брусниця, журавлина, чорниця);

яйця;

молочні знежирені продукти;

чай, кава, компоти і соки, які не містять цукру, трав’яні відвари;

Дієтолог радить вживати природну їжу, тобто білкові продукти, які мають низькій глікемічний індекс, а перероблені продукти можуть мати високий індекс. Що більше проварений, подрібнений продукт, то вищий його глікемічний індекс.

– Найкраще відварювати, тушкувати, запікати, готувати на пару всі страви. Водночас смаження необхідно звести до мінімуму, бо продукти, приготовані цим способом, завдають багато шкоди. По-перше, жир у процесі нагрівання змінює фізіологічні властивості і стає нездоровим для людини. По-друге, смажена їжа – висококалорійна, що теж згубно впливає на організм, – каже фахівець.

Які продукти заборонено вживати під час діабету

Заборонено вживати продукти, у яких глікемічний індекс занадто високий. Коли продукт з високим рівнем розщеплювання потрапляє в організм, то його молекули циркулюють у крові, що відразу підвищує рівень глюкози та інсуліну.

кондитерські, здобні, борошняні вироби, приготування яких потребує цукру;

жирне м’ясо, риба, птиця;

молокопродукти, кисломолочні вироби з високою жирністю;

жирні м’ясні бульйони;

солона риба;

жирна ковбаса;

макарони, вироблені з м’яких сортів пшениці;

копченості, спеції, гострі страви;

родзинки;

деякі солодкі фрукти (інжир, виноград, банани);

газовані напої;

соки, компоти з вмістом цукру;

алкогольні напої;

мариновані, солоні овочі.

Приклад меню на один день від дієтолога

Потрібно знати свій рівень цукру в крові, виміряти який можна за допомогою глюкометра, та підібрати продукти, які підходять вашому організму.

Сніданок: яєшня або омлет з овочами (шпинат, броколі, зелена стручкова фасоля, помідор) і шматочок цільнозернового хліба, також можна додати ягоди та чашку несолодкої кави чи чаю.

Обід: овочевий суп на нежирному бульйоні (всі види капусти, морква, гарбуз), можна зробити кашу і салат з овочами.

Вечеря: тушковані овочі і варена риба з несолодким зеленим чаєм.

– Якщо людина відчуває голод між прийомами їжі, то можна повільно перекусити жменькою горіхів, несолодким какао, запеченими або свіжими овочами, склянкою кефіру та шматочком хліба, – додала дієтолог.

Профілактика діабету

правильно харчуйтеся;

не навантажуйте підшлункову залозу;

не вживайте цукор і сіль;

стежте за своєю вагою;

займайтеся спортом;

уникайте стресів;

стежте за рівнем глюкози в крові;

відмовтесь від алкоголю і тютюну.

Також різні дієти, наприклад, дієту №5 призначають під час захворювань печінки, жовчного міхура, жовчновивідних шляхів та під час панкреатиту. Це одна з найпоширеніших дієт, яку рекомендують гастроентерологи та терапевти.

Під час такої дієти не потрібно виключати білки, жири та вуглеводи, адже це медична дієта, яка направлена не на схуднення, а на оздоровлення