Якщо хочете приготувати щось незвичайне, беріть брюссельську капусту, додавайте до неї родзинки і вершкове масло. Ідеальна страва як для звичайного обіду, так і для святкового столу, вважає шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

500 г брюссельської капусти

50 г вершкового масла 82,5%

50 г білих родзинок

1 ст. ложки лимонного соку

дрібка рожевого перцю

сіль до смаку

Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть від верхніх листочків брюссельську капусту та викладіть у форму. Додайте родзинки. Їх не потрібно замочувати.

Зараз дивляться

Скропіть лимонним соком, посоліть до смаку та додайте дрібку рожевого перцю. Перемішайте та зверху викладіть вершкове масло, порізане на шматочки.

Запікайте 15 хвилин. Капуста має приготуватися до стану аль денте, тобто, бути трішки хрумкою. Якщо перетримаєте, вона втратить колір та смак.

Подавайте брюссельську капусту з родзинками до столу теплою. За бажанням ще скропіть лимонним соком.

Джерело: Євген Клопотенко