Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Брюссельська капуста, запечена з родзинками

2 Грудня 2022, 21:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
брюссельська капуста
Джерело: Pexels

Якщо хочете приготувати щось незвичайне, беріть брюссельську капусту, додавайте до неї родзинки і вершкове масло. Ідеальна страва як для звичайного обіду, так і для святкового столу, вважає шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 500 г брюссельської капусти
  • 50 г вершкового масла  82,5%
  • 50 г білих родзинок
  • 1 ст. ложки лимонного соку
  • дрібка рожевого перцю
  • сіль до смаку

Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть від верхніх листочків брюссельську капусту та викладіть у форму. Додайте родзинки. Їх не потрібно замочувати.

Зараз дивляться

Скропіть лимонним соком, посоліть до смаку та додайте дрібку рожевого перцю. Перемішайте та зверху викладіть вершкове масло, порізане на шматочки.

Запікайте 15 хвилин. Капуста має приготуватися до стану аль денте, тобто,  бути трішки хрумкою. Якщо перетримаєте, вона втратить колір та смак.

Читайте також:
бигосБігос по-українськи: капуста, м’ясо і гречка

Подавайте брюссельську капусту з родзинками до столу теплою. За бажанням ще скропіть лимонним соком.

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь