Як в домашніх умовах позбутися від тріщин на п’ятах. Про це Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Якщо вчасно не позбутися цього спочатку начебто несуттєвого косметичного недоліку, з часом він може стати справжньою проблемою із запаленням і сильними болями під час ходьби, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, зазвичай в таких випадках медики практикують призначення препаратів протимікробної дії з метилурацилом і вітаміном В5.

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Однак, як відомо, краще попередити проблему, ніж потім від неї довго і болісно позбавлятися.

– Щоб не допускати критичного огрубіння шкіри на п’ятах, їх слід регулярно, після кожного прийому душу змащувати будь-яким живильним кремом, – радить медик.

Крім того, за її словами, важливу роль тут відіграє взуття, яке повинне відповідати розміру і мати прийнятну якість.

Два ефективних способу видалення тріщин на п’ятах:

тепла ванночка з відваром ромашки на 7-10 хвилин. Після чого потерти п’яти пемзою або спеціальною пилкою. В кінці процедури змастити підошви живильним кремом;

досить гаряча ванночка для ніг з розчином звичайної харчової соди. Тримати ноги 15-20 хвилин, потім зняти огрубілу шкіру пемзою або спеціальною пилкою. Змастити поживним кремом.

У висновку медик попередила, що не слід намагатися в одним прийом зробити собі п’ятки, як у немовляти. Так можна тільки нашкодити шкірі, зробивши її настільки чутливою, що буде боляче ходити.