Французький багет найкраще підходить для приготування часникового хліба. Ви тільки уявіть: хрумка скоринка, утворена завдяки вершковому маслу, розплавлений сир, ароматний часник і свіжий кріп. Шеф Євген Клопотенко впевнений, що така закуска зникне зі столу раніше, ніж встигне повністю охолонути.

Інгредієнти:

1 багет

2 зубчики часника

185 г твердого сиру

50 г вершкового масла

5 гілочок кропу

Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть часник, подрібніть. Помийте кріп, відріжте стебла, а зелень порубайте.

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Твердий сир наріжте тонкими слайсами розміром у діаметр багету. Кількість сиру регулюйте до смаку.

Розтопіть вершкове масло на сковороді на невеликому вогні. Слідкуйте, щоб олія не пригоріла. Зніміть масло з вогню, всипте часник і кріп, перемішайте.

У багеті зробіть глибокі надрізи під кутом 45 градусів, не дорізаючи до кінця. Викладіть багет на шар фольги.

У розрізи вкладіть слайси сиру і полийте розтопленим вершковим маслом із подрібненим часником та кропом. Добре, якщо є кулінарний пензлик, нею зручно розподіляти олію.

Загорніть багет у фольгу, викладіть на лист і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Потім дайте трохи охолонути і одразу подавайте до столу.

Джерело: Євген Клопотенко