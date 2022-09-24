Французький багет найкраще підходить для приготування часникового хліба. Ви тільки уявіть: хрумка скоринка, утворена завдяки вершковому маслу, розплавлений сир, ароматний часник і свіжий кріп. Шеф Євген Клопотенко впевнений, що така закуска зникне зі столу раніше, ніж встигне повністю охолонути.
Інгредієнти:
- 1 багет
- 2 зубчики часника
- 185 г твердого сиру
- 50 г вершкового масла
- 5 гілочок кропу
Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть часник, подрібніть. Помийте кріп, відріжте стебла, а зелень порубайте.
Твердий сир наріжте тонкими слайсами розміром у діаметр багету. Кількість сиру регулюйте до смаку.
Розтопіть вершкове масло на сковороді на невеликому вогні. Слідкуйте, щоб олія не пригоріла. Зніміть масло з вогню, всипте часник і кріп, перемішайте.
У багеті зробіть глибокі надрізи під кутом 45 градусів, не дорізаючи до кінця. Викладіть багет на шар фольги.
У розрізи вкладіть слайси сиру і полийте розтопленим вершковим маслом із подрібненим часником та кропом. Добре, якщо є кулінарний пензлик, нею зручно розподіляти олію.
Загорніть багет у фольгу, викладіть на лист і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Потім дайте трохи охолонути і одразу подавайте до столу.
Джерело: Євген Клопотенко