Затримка менструації – досить поширена проблема серед жінок різного віку. Доволі часто при відсутності місячних першою спадає на думку незапланована вагітність або гінекологічні хвороби.

Однак причин цього безліч. Чому можуть бути затримки місячних і коли потрібно звертатися до лікаря – читайте в матеріалі.

Лікар-гінеколог Світлана Хобта впевнена, що в нормі тривалість менструального циклу становить від 24 до 38 днів (в середньому 28-30 днів).

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Щоб зрозуміти, з якого дня рахувати затримку місячних, необхідно навчитися грамотно розраховувати тривалість циклу.

Не правильно рахувати з останнього дня попередньої менструації до першого дня наступної кровотечі. Правильно рахувати від першого дня поточної менструації до першого дня наступної.

Незначні відхилення від передбачуваної дати початку менструації (якщо затримка складає 2-7 днів) не вважаються патологією.

Звичайно, панікувати не варто, але тест на вагітність зробити можна.

За словами експертки, якщо цикл збився більш як на 7 днів, це вже підстава звернутись до лікаря. Також має значення і рясність менструації – обсяг крововтрати в нормі варіює від 50 до 150 мл.

При будь-якому відхиленні від вищезазначеної норми, а також при затримці, кров’яних виділеннях у період між менструаціями, при рясних або мізерних кров’яних виділеннях тощо жінка дітородного віку повинна звернутись до лікаря, оскільки подібні прояви можуть свідчити про серйозні порушення в організмі.

Іноді для лікаря достатньо бесіди для виявлення причин порушення менструального циклу.

За необхідності лікар призначає обстеження і схему лікування. Чим раніше ви звернетесь до лікаря, тим краще, оскільки саме від адекватного лікування залежить стан вашої репродуктивної системи та можливість завагітніти.

Порушенням менструального циклу можна вважати:

зміну тривалості менструального циклу: подовження циклу – більше 35 днів (опсоменорея) і вкорочення – менше 21 дня;

зміну тривалості менструації: вкорочення до 3 днів (олігоменорея) чи збільшення до понад 7 днів аж до безперервних кровотеч (поліменорея);

зміну обсягу крововтрати: мізерні місячні або дуже рясні (виділення крові зі згустками);

болісні менструації;

повну відсутність менструацій протягом більше 6 місяців;

міжменструальні кров’янисті виділення.

Чому можуть бути затримки місячних: основні причини

Вагітність. Щоб виключити чи підтвердити цю причину затримки місячних, необхідно зробити тест. Лактація. У період годування груддю відзначається підвищене продукування пролактину. Цей гормон блокує овуляцію, але в який саме момент вона знову з’явиться, сказати точно неможливо, тому навіть за відсутності менструації можна завагітніти. Підлітковий вік. У період статевого дозрівання короткострокова аменорея вважається фізіологічною нормою. Передклімактеричний період (перименопауза). Зазвичай спостерігається у жінок віком від 45 років. З кожним роком затримки місячних стають дедалі частішими та тривалішими. Потім менструальні кровотечі припиняються повністю.

Чому ще можуть бути затримки місячних

Гормональні порушення. Впливати на цикл можуть порушення в репродуктивній системі, зміни в роботі щитоподібної залози, наднирників або гіпофізу.

Сильний стрес. Стрес і злагоджена робота репродуктивної системи – два взаємосуперечливі поняття. Зупинити війну в голові – одне з головних правил лікування порушень менструального циклу.

Зміна часових поясів або різка зміна клімату. Особливо, якщо ці фактори відбуваються регулярно. Наприклад, жінка часто їздить у відрядження.

Надмірна вага, дефіцит ваги або різке схуднення. Жирова тканина – це місце синтезу статевих гормонів та їхнього накопичення. Надмірна кількість або дефіцит жирової тканини впливають на нормальний гормональний баланс і, як наслідок, – на регулярність циклу.

Надмірні фізичні навантаження. Під час важких тренувань збільшується рівень андрогенів (чоловічих гормонів) і з’являється викид гормону стресу – кортизолу.

Сильні обмеження в харчуванні та схуднення за дуже короткий проміжок часу також може призводити до затримки менструації.

Гормональні контрацептиви. ГК пригнічують овуляцію та ріст ендометрію – у цьому й полягає їх захисна дія. Тому дівчина має бути готова до того, що цикл буде регулярним, але обсяг місячних стає меншим. Підбирати гормональні контрацептиви потрібно зі своїм лікарем, аби розуміти, чого чекати, й уникнути небажаних наслідків для організму.

Гінекологічні захворювання. Найпоширенішим захворюванням, яке може призводити до нерегулярного циклу, є синдром полікістозних яєчників. Це розповсюджена патологія, за якої яйцеклітина не дозріває, тож овуляція не відбувається.

Інфекційні захворювання чи запальні процеси внутрішніх статевих органів.

Що робити, якщо місячні затримуються

Лікарка рекомендує не панікувати, записатися на консультацію до спеціаліста і не займатись самолікуванням й пошуком причин в інтернеті.