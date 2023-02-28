Родимка може стати як непомітною родзинкою образу, так і великою проблемою для свого власника. Перевіряти родимку бажано кожного місяця для того, щоб слідкувати за будь-якими змінами.
Чому не можна видаляти родимки влітку і коли найкраще це робити – читайте в матеріалі.
Чи можна видаляти родимки влітку
За словами лікаря-дерматовенеролога Анастасії Орлюк, можна без проблем видаляти новоутворення, якщо воно знаходиться в закритому місці й на нього взагалі не потрапляють сонячні промені.
Також можна видаляти новоутворення, яке знаходиться у відкритому місці й періодично перебуває під впливом сонячних променів.
Однак протягом двох тижнів потрібно закривати цю ділянку від активного потрапляння променів або використовувати сонцезахисний крем.
Та якщо новоутворення знаходиться на відкритій ділянці, а протягом найближчих двох тижнів ви плануєте активно засмагати, то видалення краще відкласти.
У яких випадках потрібно видаляти родимки:
- коли є високий ризик або з’явилися ознаки переродження;
- родимка є вираженим косметичним дефектом;
- через місце розташування родимка часто травмується одягом або аксесуарами.
Ознаки переродження родимки:
- родимка стала асиметричною;
- межі родимки нерівні;
- змінився її колір;
- новоутворення зростає;
- шкіра навколо нього почервоніла та опухла;
- біль при пальпації;
- з’явився свербіж, лущення поверхні родимки чи шкіри навколо;
- родимка кровоточе.
За словами експерта, у разі виявлення будь-яких змін, наприклад, появі кровотечі або кірки, зміні кольору, болі або сверблячки, зміні форми або розміру, – слід негайно звернутися до лікаря.
Дуже важливо правильно та завчасно провести діагностику кожного новоутворення, оскільки на фоні звичайної родимки може розвинутись злоякісне утворення.