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Чому не можна видаляти родимки влітку і коли найкраще це робити – відповідь експерта

28 Лютого 2023, 14:56
Анна Голішевська Редакторка сайту
Родимки
Джерело: Unsplash

Родимка може стати як непомітною родзинкою образу, так і великою проблемою для свого власника. Перевіряти родимку бажано кожного місяця для того, щоб слідкувати за будь-якими змінами.

Чому не можна видаляти родимки влітку і коли найкраще це робити –  читайте в матеріалі.

Чи можна видаляти родимки влітку

За словами лікаря-дерматовенеролога Анастасії Орлюк, можна без проблем видаляти новоутворення, якщо воно знаходиться в закритому місці й на нього взагалі не потрапляють сонячні промені.

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Також можна видаляти новоутворення, яке знаходиться у відкритому місці й періодично перебуває під впливом сонячних променів.

Однак протягом двох тижнів потрібно закривати цю ділянку від активного потрапляння променів або використовувати сонцезахисний крем.

Та якщо новоутворення знаходиться на відкритій ділянці, а протягом найближчих двох тижнів ви плануєте активно засмагати, то видалення краще відкласти.

У яких випадках потрібно видаляти родимки:

  • коли є високий ризик або з’явилися ознаки переродження;
  • родимка є вираженим косметичним дефектом;
  • через місце розташування родимка часто травмується одягом або аксесуарами.

Ознаки переродження родимки:

  • родимка стала асиметричною;
  • межі родимки нерівні;
  • змінився її колір;
  • новоутворення зростає;
  • шкіра навколо нього почервоніла та опухла;
  • біль при пальпації;
  • з’явився свербіж, лущення поверхні родимки чи шкіри навколо;
  • родимка кровоточе.

За словами експерта, у разі виявлення будь-яких змін, наприклад, появі кровотечі або кірки, зміні кольору, болі або сверблячки, зміні форми або розміру, –  слід негайно звернутися до лікаря.

Дуже важливо правильно та завчасно провести діагностику кожного новоутворення, оскільки на фоні звичайної родимки може розвинутись злоякісне утворення.

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