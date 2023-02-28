Родимка може стати як непомітною родзинкою образу, так і великою проблемою для свого власника. Перевіряти родимку бажано кожного місяця для того, щоб слідкувати за будь-якими змінами.

Чому не можна видаляти родимки влітку і коли найкраще це робити – читайте в матеріалі.

Чи можна видаляти родимки влітку

За словами лікаря-дерматовенеролога Анастасії Орлюк, можна без проблем видаляти новоутворення, якщо воно знаходиться в закритому місці й на нього взагалі не потрапляють сонячні промені.

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Також можна видаляти новоутворення, яке знаходиться у відкритому місці й періодично перебуває під впливом сонячних променів.

Однак протягом двох тижнів потрібно закривати цю ділянку від активного потрапляння променів або використовувати сонцезахисний крем.

Та якщо новоутворення знаходиться на відкритій ділянці, а протягом найближчих двох тижнів ви плануєте активно засмагати, то видалення краще відкласти.

У яких випадках потрібно видаляти родимки:

коли є високий ризик або з’явилися ознаки переродження;

родимка є вираженим косметичним дефектом;

через місце розташування родимка часто травмується одягом або аксесуарами.

Ознаки переродження родимки:

родимка стала асиметричною;

межі родимки нерівні;

змінився її колір;

новоутворення зростає;

шкіра навколо нього почервоніла та опухла;

біль при пальпації;

з’явився свербіж, лущення поверхні родимки чи шкіри навколо;

родимка кровоточе.

За словами експерта, у разі виявлення будь-яких змін, наприклад, появі кровотечі або кірки, зміні кольору, болі або сверблячки, зміні форми або розміру, – слід негайно звернутися до лікаря.

Дуже важливо правильно та завчасно провести діагностику кожного новоутворення, оскільки на фоні звичайної родимки може розвинутись злоякісне утворення.