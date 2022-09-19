Восени наш організм ще відчуває позитивний вплив літнього відпочинку, але водночас вже готується до зими, що наближається. Вітер, дощі і холод відбирають у нас енергію, яку нам дарувало літо.
Вживання овочів у цей період збагачує організм різноманітними вітамінами. Однак дієтологи не радять поєднувати деякі овочі в одному салаті.
Чому не можна їсти огірки з помідорами – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Українці дуже часто їдять салати з огірків та помідорів. Свіжі та низькокалорійні овочі прекрасно поєднуються з будь-яким гарніром.
Однак останнім часом виникає безліч суперечок з приводу сумісності цих двох продуктів. Деякі дієтологи вважають, що при правильному харчуванні поєднувати огірки з помідорами категорично не можна.
Утім, дієтолог-нутриціолог Галина Довідна запевняє, що це – міф.
Чи можна їсти огірки з помідорами
– Огірки за своїм складом належать до лужних продуктів, а помідори — до кислих. При їх поєднанні утворюються солі. Але для того, аби утворилися солі, які будуть шкодити організму, помідор та огірків потрібно з’їсти просто нереальну кількість! Саме тому це – міф. Так можна говорити про всі продукти з нашого раціону, адже вся їжа – це ліки, і разом з тим – отрута, – каже Галина Довідна.
За словами експертки, для того щоб отримати всю користь із овочів, потрібно дотримуватися балансу.
– Важлива міра та баланс тарілки (принцип гарвардської тарілки).
Для нашого організму важлива клітковина, а от огірок та помідор програють в цьому плані, бо ці овочі на 80% складаються з води, і лише на 20% – з волокон клітковини. Вони не дають якісного насичення організму і голод повернеться дуже швидко, – попередила дієтологиня.
Крім популярного поєднання огірків та помідорів у салатах, важливо урізноманітнювати страву додаванням інших овочів та зелені.
– Збагачуйте свій раціон, наповнюйте його різноманіттям! Особливо це стосується сезону овочів. Додавайте до збалансованої тарілки (3 рази на день) 150 г овочів, включно із томатами, огірками та різною листовою зеленню, – радить Галина.
Не забувайте також про важливість заправки до салатів та олії.
– Обов’язково заправляйте салати нерафінованою олією холодного віджиму. Це необхідно для засвоєння жиророзчинних вітамінів, якими вони збагачені. Саме тоді ніякі солі, кислоти та луги вам не будуть шкодити. Овочеве різноманіття буде гарно насичувати, збагачувати вітамінами, наповнювати вас енергією та відновлювати вашу мікрофлору, – резюмувала Галина Довідна.