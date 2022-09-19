Восени наш організм ще відчуває позитивний вплив літнього відпочинку, але водночас вже готується до зими, що наближається. Вітер, дощі і холод відбирають у нас енергію, яку нам дарувало літо.

Вживання овочів у цей період збагачує організм різноманітними вітамінами. Однак дієтологи не радять поєднувати деякі овочі в одному салаті.

Чому не можна їсти огірки з помідорами – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Українці дуже часто їдять салати з огірків та помідорів. Свіжі та низькокалорійні овочі прекрасно поєднуються з будь-яким гарніром.

Однак останнім часом виникає безліч суперечок з приводу сумісності цих двох продуктів. Деякі дієтологи вважають, що при правильному харчуванні поєднувати огірки з помідорами категорично не можна.

Утім, дієтолог-нутриціолог Галина Довідна запевняє, що це – міф.

Чи можна їсти огірки з помідорами

– Огірки за своїм складом належать до лужних продуктів, а помідори — до кислих. При їх поєднанні утворюються солі. Але для того, аби утворилися солі, які будуть шкодити організму, помідор та огірків потрібно з’їсти просто нереальну кількість! Саме тому це – міф. Так можна говорити про всі продукти з нашого раціону, адже вся їжа – це ліки, і разом з тим – отрута, – каже Галина Довідна.

За словами експертки, для того щоб отримати всю користь із овочів, потрібно дотримуватися балансу.

– Важлива міра та баланс тарілки (принцип гарвардської тарілки). Для нашого організму важлива клітковина, а от огірок та помідор програють в цьому плані, бо ці овочі на 80% складаються з води, і лише на 20% – з волокон клітковини. Вони не дають якісного насичення організму і голод повернеться дуже швидко, – попередила дієтологиня.

Крім популярного поєднання огірків та помідорів у салатах, важливо урізноманітнювати страву додаванням інших овочів та зелені.

– Збагачуйте свій раціон, наповнюйте його різноманіттям! Особливо це стосується сезону овочів. Додавайте до збалансованої тарілки (3 рази на день) 150 г овочів, включно із томатами, огірками та різною листовою зеленню, – радить Галина.

Не забувайте також про важливість заправки до салатів та олії.