Друге підборіддя – поширена проблема, яка турбує не лише жінок, а й чоловіків. Помітне розростання жирової тканини в ділянці шиї та підборіддя має неестетичний вигляд та й додає кілька років до реального віку людини.

Факти ICTV дізнавалися, чому виникає друге підборіддя та як позбутися косметичного дефекту.

Чому росте друге підборіддя

Найпоширеніша причина появи другого підборіддя – набір ваги. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Внаслідок набору ваги збільшується кількість підшкірного жиру в ділянці підборіддя та шиї, відповідно шкіра розтягується, утворюючи подвійне підборіддя.

Проте, за словами лікарки-косметологині Людмили Правди, друге підборіддя може зʼявлятися і у струнких людей. Причинами появи подвійного підборіддя можуть бути:

Порушення прикусу.

Особливості анатомічної будови нижнього відділу лицьового черепа.

Генетична схильність: особливості метаболізму та біосинтезу колагену та еластину. Імовірність появи другого підборіддя у людей, в яких низька еластичність шкіри в сімейному анамнезі, набагато вища.

Порушення постави, наприклад, якщо голова постійно нахилена вниз. Це сприяє ослабленню м’язів шиї та провисанню шкіри.

Неправильне положення під час відпочинку (наприклад, високі подушки).

Зайва вага, ожиріння, гормональні порушення.

Вікові зміни. Вже у віці 35-40 років шкіра починає втрачати еластичність, та з кожним роком ознаки гравітаційного птозу стають дедалі помітнішими.

Якщо говорити про появу другого підборіддя у струнких людей, то це може бути викликано різкою втратою ваги, внаслідок чого підшкірний жир зникає, а шкіра стискується та обвисає.

Як прибрати друге підборіддя

Позбутися другого підборіддя в домашніх умовах можна за допомогою зменшення підшкірного жиру та зворотного стягування обвислої шкіри.

Для цього варто стежити за харчуванням, займатися фізичною активністю, працювати над поставою, вирішити проблеми з прикусом тощо.

А от спеціальні вправи та масаж шиї за умови регулярного виконання допоможуть зміцнити тонус м’язів підборіддя та шиї.

Також, за словами косметологині, існують якісні результативні процедури для корекції зони підборіддя та шиї. Вони проводяться косметологічними та хірургічними методами.

Зверніть увагу, що призначати такі процедури може лише лікар після огляду та здавання необхідних аналізів.