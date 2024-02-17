Експертка зі шкіри Соня Аморозо пояснила, що зморшки на обличчі не мають єдиної причини, вони виникають в результаті накопичення багатьох факторів.

За словами фахівчині – генетика, зміни в гормонах, зневоднення, фактори способу життя, пошкодження сонцем, вплив вільних радикалів та навіть понад 20 тис. виразів обличчя щодня можуть сприяти утворенню тонких ліній і зморшок на шкірі.

Зморшки на обличчі

Фахівчиня назвала сім типів поширених мімічних зморшок, які починаються як динамічні, але з часом стають статичними.

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Види мімічних зморшок:

зморшки на лобі – утворюються при дивуванні та піднятті брів навколо Т-зони;

нахмурені лінії – лінії між бровами;

гусячі лапки або зморшки сміху – утворюються навколо очей та щік;

кроликові зморшки – діагональні від куточків очей до перенісся, з’являються при посмішці.

носогубні зморшки – лінії між кутами носа і рота;

вертикальні лінії губ.

маріонетки – вертикальні лінії від куточків рота до підборіддя.

Соня розповіла, що молода шкіра може відновлюватися, але з віком втрачається ця здатність.

Старіння шкіри пов’язане із зниженням рівня колагену та еластину, зменшенням підшкірного жиру та м’язовою атрофією.

Експертка наголошує на ролі вільних радикалів в процесі появи зморшок. Ці нестабільні атоми можуть завдати шкоди клітинам та ДНК, змінювати їхню структуру та провокувати старіння.

Вплив сонця, забруднення повітря, тютюновий дим та неправильне харчування, сприяють утворенню зморшок.

Зморшки на шиї

Соня зазначає, що багато людей систематично пропускають шию при догляді за шкірою.

Вона наголошує, що догляд за шкірою шиї так само важливий, як і за обличчям. Повторювані рухи та технічні пристрої можуть створювати горизонтальні лінії та глибокі зморшки на шиї.

Деякі люди можуть бути генетично схильні до зморшок в цій зоні.

Також постійне використання гаджетів може призводити до утворення так званої “технічної шиї”. Телефони та планшети є причиною повторюваних рухів, тому створюють зморшки.

Шкіра навколо шиї тонша та має менше підшкірного жиру порівняно з обличчям. Це призводить до швидкого обвисання та утворення зморшок.

Неправильний сон

Результатом тривалого та регулярного згинання шкіри на подушці є зморшки.

На молодій шкірі такі зморшки зазвичай зникають протягом декількох хвилин.

Однак у зрілих людей нерівності більш стійкі та видимі.

Зморшки внаслідок сну утворюються в будь-якому місці, де обличчя стикається з подушкою. Найчастіше в області щік та очей.

Основним методом боротьби зі зморшками є зміна способу життя та правильний догляд.

Слід уникати солодкого, алкоголю та тютюну. Важливо контролювати свій сон, обирати зручні подушки.

Щоб підібрати якісний догляд за шкірою, потрібно обов’язково консультуватися з фахівцями, інакше можна тільки спровокувати появу нових зморшок.