Акне, або, як їх називають у народі, прищі – поширена проблема серед населення. Зазвичай ці неприємні висипання зʼявляються на обличчі, спині та грудях.

Поширена думка, що прищі на спині – підліткова проблема, проте це не зовсім так. Багато дорослих людей страждають від висипання на спині, що спричиняє дискомфорт та має не надто естетичний вигляд.

Факти ICTV дізнавалися, чому зʼявляються прищі на спині та що робити, аби позбутися проблеми.

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Прищі на спині: причини появи

За словами лікарки-дерматологині Анжеліки Бобрової, прищі на спині виникають внаслідок порушення нормального функціонування потових і сальних залоз.

– До появи висипань на спині призводять різні чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, – каже лікарка.

До внутрішніх причин появи прищів на спині належать:

алергія;

генетичну схильність;

захворювання шлунково-кишкового тракту;

надлишкова вага;

неправильне харчування;

стрес;

надмірна пітливість;

ендокринні порушення.

– Крім того, до внутрішніх причин належать гормональні зміни в організмі. Гормональні прищі на спині у підлітків пов’язані з віковими особливостями розвитку, – додає дерматологиня.

Що ж стосується зовнішніх причин, то за словами Бобрової, до появи прищів також можуть призвести:

використання неправильних косметичних засобів (можливо, гель чи мило для спини вам просто не підходить);

недостатня гігієна (нерегулярне миття спини);

носіння синтетичного та дуже вузького одягу (він може вбирати у себе піт і бруд. Як результат, зʼявляються нові висипання);

засмагння без захисних засобів – під дією сонячних променів потовщується роговий шар епідермісу, а це призводить до накопичення шкірного сала та закривання пор.

– До зовнішніх причин прищів на спині також належить розпущене волосся, кінчики якого подразнюють шкіру та провокують надмірне вироблення шкірного сала, – додає дерматологиня.

Що стосується самих прищів на спині, то вони можуть бути запальними й незапальними (закриті комедони – білі вугрі; відкриті комедони – чорні точки).

– До запальних видів прищів на спині належать: папули (щільні прищі рожевого кольору), пустули (невеликі скупчення гною у верхньому шарі епідермісу з білою голівкою посередині), вузли та кісти (глибокі підшкірні ущільнення), – зазначає Боброва.

Дерматологиня додає, що поява прищів на спині свідчить про порушення у роботі організму.

– Щоб вилікувати прищі на спині, необхідно визначити причину їхньої появи. А зробити це може лише лікар. Тому важливо не зволікати з відвідуванням дерматолога, – радить Боброва.

Що робити, аби прищі не зʼявилися на спині?

Щоб запобігти появі акне на спині, необхідно дотримуватися простих рекомендацій:

дотримання правил гігієни спини (регулярне миття);

правильне та збалансоване харчування,

правильний догляд за шкірою спини (використання косметичних засобів);

важливо дотримуватися режиму сну та відпочинку;

уникати перегріву та сонячних опіків спини.

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