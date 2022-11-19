Запечена картопля – ідеальна вечеря чи обід. Для приготування гарячої закуски потрібно зовсім небагато інгредієнтів та мінімум зусиль, запевняє шеф Євген Клопотенко. В результаті отримуємо смачну, хрустку картопельку.

Інгредієнти

5 великих чи середніх картоплин

150 г консервованої кукурудзи ТМ Varto

180 г твердого сиру

50 г розм’якшеного вершкового масла

5 гілочок петрушки

сіль та перець до смаку

Візьміть великі чи середні картоплини бажано однакового розміру. Духовку розігрійте до температури 180 градусів.

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Ретельно помийте пять картоплин, обсушіть паперовими рушниками та загорніть кожну у фольгу. Покладіть на деко чи у форму для запікання. Поставте у розігріту духовку та запікайте приблизно 1 годину 20 хвилин. жить від розміру картоплин.

Готовій картоплі дайте охолонути. Потім за допомогою столової ложки вийміть середину в окрему миску, зробивши “човники”.

Картоплю у мисці розімніть та додайте м’яке вершкове масло. Натріть на дрібній тертці 180 г твердого сиру та половину покладіть у миску із начинкою.

Відкрийте банку консервованої кукурудзи, злийте рідину. Викладіть у миску із картоплею та сиром 150 г кукурудзи.

Помийте п’ять гілочок петрушки, відділіть листочки та посічіть їх, додайте у миску. Посоліть та поперчіть до смаку, ретельно перемішайте.

За допомогою ложки викладіть начинку у картопляні човники. Притрусіть кожну картоплину натертим сиром, що залишився. Викладіть у форму для запікання та поверніть назад у гарячу духовку.

Запікайте картоплю із кукурудзою та сиром 25-30 хвилин за температури 180 градусів.

Джерело: Євген Клопотенко