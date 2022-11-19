Запечена картопля – ідеальна вечеря чи обід. Для приготування гарячої закуски потрібно зовсім небагато інгредієнтів та мінімум зусиль, запевняє шеф Євген Клопотенко. В результаті отримуємо смачну, хрустку картопельку.
Інгредієнти
- 5 великих чи середніх картоплин
- 150 г консервованої кукурудзи ТМ Varto
- 180 г твердого сиру
- 50 г розм’якшеного вершкового масла
- 5 гілочок петрушки
- сіль та перець до смаку
Візьміть великі чи середні картоплини бажано однакового розміру. Духовку розігрійте до температури 180 градусів.
Ретельно помийте пять картоплин, обсушіть паперовими рушниками та загорніть кожну у фольгу. Покладіть на деко чи у форму для запікання. Поставте у розігріту духовку та запікайте приблизно 1 годину 20 хвилин. жить від розміру картоплин.
Готовій картоплі дайте охолонути. Потім за допомогою столової ложки вийміть середину в окрему миску, зробивши “човники”.
Картоплю у мисці розімніть та додайте м’яке вершкове масло. Натріть на дрібній тертці 180 г твердого сиру та половину покладіть у миску із начинкою.
Відкрийте банку консервованої кукурудзи, злийте рідину. Викладіть у миску із картоплею та сиром 150 г кукурудзи.
Помийте п’ять гілочок петрушки, відділіть листочки та посічіть їх, додайте у миску. Посоліть та поперчіть до смаку, ретельно перемішайте.
За допомогою ложки викладіть начинку у картопляні човники. Притрусіть кожну картоплину натертим сиром, що залишився. Викладіть у форму для запікання та поверніть назад у гарячу духовку.
Запікайте картоплю із кукурудзою та сиром 25-30 хвилин за температури 180 градусів.
Джерело: Євген Клопотенко