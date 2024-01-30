Дехто використовує солярій для полегшення симптомів псоріазу, але рекомендації дерматологів зовсім інші.

Зірка реаліті-шоу

Нещодавно 43-річна Кім Кардашьян опублікувала відео про те, як використовує солярій, аби позбутися симптомів псоріазу. Однак один з її прихильників прокоментував, що це не дуже корисно, адже збільшує ризик розвитку двох найпоширеніших типів карциноми (плоскоклітинної та базальноклітинної) та меланоми, найнебезпечнішого типу раку шкіри.

У відповідь на це Кім зазначила, що вона користується солярієм не надто часто, лише коли стан погіршується.

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Насправді солярій одразу активізує роботу багатьох функцій організму. Тому засмага може дійсно полегшити стан, але водночас збільшує ризик розвитку раку шкіри.

— Я не рекомендую людині з псоріазом відвідувати звичайний солярій. Більшість з них містять небезпечні UVA-промені, які пов’язані з розвитком раку шкіри та передчасним старінням, — каже дерматолог Джошуа Цайхнер.

Він радить проконсультуватися з лікарем для розробки індивідуального плану лікування та місцевої терапії спеціальними кремами, які можуть допомогти у разі локалізованих спалахів захворювання.