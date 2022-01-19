Дитячий плач, хронічна втома, недосип та зміни у тілі – це те, із чим стикається будь-яка мати після повернення з пологового. Життя родини змінюється, через що можуть страждати сексуальні стосунки пари.

Лікарка-гінеколог Оксана Негрич розповіла, коли краще повернутися до сексу після пологів, та як усунути дискомфорт, щоб повернути задоволення.

– Незалежно від того, чи були пологи через природні пологові шляхи або ж шляхом кесаревого розтину, варто почекати як мінімум до повного завершення післяпологових лохій та загоєння післяпологових розривів, – наголошує спеціалістка.

Зазвичай цей період триває 4-6 тижнів після пологів, але іноді може бути й довше. В ідеалі – перед відновленням сексуальних стосунків пройти огляд гінеколога і переконатися у тому, що немає протипоказань. ⠀

За словами Негрич, жінкам після пологів варто очікувати:

підвищений рівень гормону пролактину та дефіцит естрогенів зумовлюють сухість та підвищену уразливість слизової піхви, як наслідок – біль та дискомфорт;

розтягнення/пошкодження м’язів тазового дна після пологів викликають недостатню чутливість, вихід повітря з піхви під час статевого акту;

відсутність часу, хронічна втома зменшують лібідо та задоволення від статевих стосунків.

Гінеколог стверджує, що усунути дискомфорт можна завдяки теплій ванні перед сексом. Також рекомендується використовувати лубриканти на водній основі.

– Не бійтеся експериментів. Обговоріть альтернативи вагінального статевого акту – масаж, оральний ceкc або взаємна мастурбація, – радить експертка.

Щоб повернути секс після пологів, жінці потрібно знайти час, коли вона не надто втомлена та не перевантажена думками. Необхідно доглядати за собою та не забувати про фізичку активність. Спорт покращує сприйняття свого тіла, настрій, що позитивно впливає на лібідо.

Крім того, для відновлення після пологів та повернення сексуальних відчуттів потрібно звернути увагу на опрацювання м’язів тазового дна (вправи Кегеля, фізіотерапевтичне лікування).

Якщо статевий акт продовжує бути болючим і не приносить задоволення, необхідно проконсультуватися з лікарем. Варто пам’ятати, що рекомендований мінімальний інтервал до наступної вагітності – 18-24 місяців, тож слід використовувати надійну контрацепцію.

Джерело: Оксана Негрич