Звичайну харчову соду можна знайти на поличці ледь не кожної кухні. Її часто використовують не тільки для приготування їжі, а й в лікувальних цілях.

Крім того, можна побачити безліч рецептів масок в інтернеті з додаванням соди, які можна приготувати за декілька хвилин. Однак чи безпечно вмиватися та використовувати соду в косметологічних цілях – читайте в матеріалі.

Чи можна вмиватися содою

Косметолог Олена Бардишева стверджує, що багато жінок використовують харчову соду для найрізноманітніших доглядових процедур у домашніх умовах. За її словами, дівчата роблять із порошку маски для обличчя, волосся, скрабують тіло.

Зараз дивляться

Однак сода – небезпечна речовина для вмивання. Особливо це стосується володарок чутливої шкіри. Так, колись наші мами та бабусі використовували соду, сіль та інші інгредієнти, які можна було знайти на кухні. Однак у 21 столітті такої потреби вже немає.

Чому не можна вмиватися содою

Сода – активний елемент, який подразнює шкіру. Часто дівчата, в яких шкіра схильна до жирності, вмиваються розчином соди. Така процедура може вплинути на виникнення не тільки акне, а й початкової стадії розацеа.

Ваша шкіра після таких вмивань буде збудженою, червоною та подразненою. Якщо ви хочете використовувати у домашньому догляді ті інгредієнти, які завжди під рукою, краще зверніть увагу на щадні продукти. Такі, наприклад, як ромашка.

Вмивання відваром ромашки – значно краще, ніж тертя шкіри содою. Особливо це стосується ранкових процедур, коли дерма особливо чутлива та ніжна.