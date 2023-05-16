Багато людей вважають, що пиво – це не тільки прекрасний напій, але й ефективний косметичний засіб, що дає можливість застосовувати його цілющі властивості для збереження молодості та краси. Однак чи справді ефективні маски для лиця з пива та як правильно їх робити – читайте в матеріалі.
Ефективність масок для обличчя з пива: правда чи міф
Косметолог Анастасія Позичайло зазначає, що іноді завдяки маскам з пива, соди та перекису водню можна зневоднити шкіру.
Такі маски часто однаково небезпечні й для сухої, і для жирної шкіри з висипаннями, яка від стресу після алкогольних масок може почати виробляти ще більше себуму.
Для того, щоб поліпшити стан шкіри, краще купити професійний домашній догляд і не витрачати даремно продукти та напої. Довіртеся професіоналам – хімікам, які не одне десятиліття розробляли доглядові засоби для обличчя.
Маски для обличчя з пива іноді можуть бути ефективними, якщо використовувати напій власного приготування, і в дуже маленькій кількості. Адже пляшкове пиво пастеризують та додають різні елементи для збільшення терміну придатності.
Маска для обличчя з пива та моркви
Інгредієнти:
- 1 ст. ложка теплого світлого нефільтрованого пива;
- 1 ч. ложка натертої на дрібній тертці моркви;
- 1 жовток;
- мелені вівсяні пластівці.
Спосіб приготування:
- Змішайте моркву з жовтком, потім все розітріть з пивом.
- Загустіть маску вівсяними пластівцями, картопляним крохмалем або борошном.
- Нанесіть готову маску на 20 хвилин товстим шаром на чисту шкіру обличчя (шиї, декольте), потім змийте теплою водою.
Маска з пивом та оливковою олією
Інгредієнти:
- 2 ст. л пива;
- 2 ч. л оливкової олії;
- 1 ч. л меду;
- яєчний жовток.
Спосіб приготування:
- Збийте яйце, розігрійте мед на водяній бані.
- Змішайте яйце з олією, медом і пивом. Доведіть до однорідної маси.
- Потримайте на обличчі 15 хв та змийте.
Маска з пивом та лимонним соком
Інгредієнти:
- 3 ст. л пива;
- яєчний білок;
- лимонний сік.
Спосіб приготування:
- Збийте білок з допомогою блендера або міксера. Він повинен бути однорідним.
- Вичавіть сік з половинки лимона.
- Змішайте лимонний сік, білок і пиво.
- Потримайте маску 5 хвилин і змийте.