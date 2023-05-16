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Краса

Чи справді ефективні маски для лиця з пива та як їх правильно робити – пояснює косметолог

16 Травня 2023, 14:21
Анна Голішевська редакторка стрічки
Пиво
Джерело: Unsplash

Багато людей вважають, що пиво – це не тільки прекрасний напій, але й ефективний косметичний засіб, що дає можливість застосовувати його цілющі властивості для збереження молодості та краси. Однак чи справді ефективні маски для лиця з пива та як правильно їх робити – читайте в матеріалі.

Ефективність масок для обличчя з пива: правда чи міф

Косметолог Анастасія Позичайло зазначає, що іноді завдяки маскам з пива, соди та перекису водню можна зневоднити шкіру.

Такі маски часто однаково небезпечні й для сухої, і для жирної шкіри з висипаннями, яка від стресу після алкогольних масок може почати виробляти ще більше себуму.

Для того, щоб поліпшити стан шкіри, краще купити професійний домашній догляд і не витрачати даремно продукти та напої. Довіртеся професіоналам – хімікам, які не одне десятиліття розробляли доглядові засоби для обличчя.

Маски для обличчя з пива іноді можуть бути ефективними, якщо використовувати напій власного приготування, і в дуже маленькій кількості. Адже пляшкове пиво пастеризують та додають різні елементи для збільшення терміну придатності.

Маска для обличчя з пива та моркви

Інгредієнти:

  • 1 ст. ложка теплого світлого нефільтрованого пива;
  • 1 ч. ложка натертої на дрібній тертці моркви;
  • 1 жовток;
  • мелені вівсяні пластівці.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте моркву з жовтком, потім все розітріть з пивом.
  2. Загустіть маску вівсяними пластівцями, картопляним крохмалем або борошном.
  3. Нанесіть готову маску на 20 хвилин товстим шаром на чисту шкіру обличчя (шиї, декольте), потім змийте теплою водою.

Маска з пивом та оливковою олією

Інгредієнти:

  • 2 ст. л пива;
  • 2 ч. л оливкової олії;
  • 1 ч. л меду;
  • яєчний жовток.

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйце, розігрійте мед на водяній бані.
  2. Змішайте яйце з олією, медом і пивом. Доведіть до однорідної маси.
  3. Потримайте на обличчі 15 хв та змийте.

Маска з пивом та лимонним соком

Інгредієнти:

  • 3 ст. л пива;
  • яєчний білок;
  • лимонний сік.

Спосіб приготування:

  1. Збийте білок з допомогою блендера або міксера. Він повинен бути однорідним.
  2. Вичавіть сік з половинки лимона.
  3. Змішайте лимонний сік, білок і пиво.
  4. Потримайте маску 5 хвилин і змийте.
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