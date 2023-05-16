Багато людей вважають, що пиво – це не тільки прекрасний напій, але й ефективний косметичний засіб, що дає можливість застосовувати його цілющі властивості для збереження молодості та краси. Однак чи справді ефективні маски для лиця з пива та як правильно їх робити – читайте в матеріалі.

Ефективність масок для обличчя з пива: правда чи міф

Косметолог Анастасія Позичайло зазначає, що іноді завдяки маскам з пива, соди та перекису водню можна зневоднити шкіру.

Такі маски часто однаково небезпечні й для сухої, і для жирної шкіри з висипаннями, яка від стресу після алкогольних масок може почати виробляти ще більше себуму.

Для того, щоб поліпшити стан шкіри, краще купити професійний домашній догляд і не витрачати даремно продукти та напої. Довіртеся професіоналам – хімікам, які не одне десятиліття розробляли доглядові засоби для обличчя.

Маски для обличчя з пива іноді можуть бути ефективними, якщо використовувати напій власного приготування, і в дуже маленькій кількості. Адже пляшкове пиво пастеризують та додають різні елементи для збільшення терміну придатності.

Маска для обличчя з пива та моркви

Інгредієнти:

1 ст. ложка теплого світлого нефільтрованого пива;

1 ч. ложка натертої на дрібній тертці моркви;

1 жовток;

мелені вівсяні пластівці.

Спосіб приготування:

Змішайте моркву з жовтком, потім все розітріть з пивом. Загустіть маску вівсяними пластівцями, картопляним крохмалем або борошном. Нанесіть готову маску на 20 хвилин товстим шаром на чисту шкіру обличчя (шиї, декольте), потім змийте теплою водою.

Маска з пивом та оливковою олією

Інгредієнти:

2 ст. л пива;

2 ч. л оливкової олії;

1 ч. л меду;

яєчний жовток.

Спосіб приготування:

Збийте яйце, розігрійте мед на водяній бані. Змішайте яйце з олією, медом і пивом. Доведіть до однорідної маси. Потримайте на обличчі 15 хв та змийте.

Маска з пивом та лимонним соком

Інгредієнти:

3 ст. л пива;

яєчний білок;

лимонний сік.

Спосіб приготування: