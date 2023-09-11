Садівники закінчують збирання винограду, який вражає різноманітністю сортів. Хоч ця солодка ягода має прекрасні смакові якості та вітаміни, лікарі все частіше говорять про шкоду частого вживання винограду. Чим корисний виноград та чому краще відмовитися від щоденного перекусу цією ягодою – читайте в матеріалі.

Виноград: в чому користь та шкода ягоди

Сімейний лікар Юрій Габорець зазначає, що у винограді немає майже нічого корисного, окрім цукрів та кислот. Хоч його всі люблять, але у винограді є маленькі кісточки, які можуть спровокувати у дітей та дорослих апендицит. В ньому дуже мало вітамінів порівно з іншими ягодами та фруктами. А в технічних сортах є ще й метанол, який отруйний для людини.

Чи можна їсти виноград щодня

За словами лікаря, краще так не робити. Ця ягода викликає загострення гастроентерологічних проблем, але основна проблема – цукор. Тому якщо у вас є вибір, то віддавайте перевагу іншим фруктам на вашому столі. А якщо є зайва вага або цукровий діабет – то повністю приберіть виноград з раціону.

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Кому не можна їсти виноград

Крім діабетиків та людей, які страждають на ожиріння, виноград не можна їсти при: