Поганий настрій, тривога і переживання часто позбавляють нас апетиту. Та бувають моменти, коли мозок втомлюється від негативу і потребує розвантаження. Перше, що спадає на думку – з’їсти щось смачненьке, солоденьке. Це найпростіший спосіб покращити настрій.

Та оскільки наразі негативу багато, то й цукру потрібно більше. Але це шкідливо. Отже, чим замінити солодощі, коли хочеться трохи розвіятися та відволіктися від смутних думок?

– Намагаючись стимулювати свої виснажені сили, ми більше їмо солодощів, жирної їжі, п’ємо більше кави та міцного чаю, “енергетиків”, – пише на своїй сторінці у Facebook лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська. – Намагаючись зняти напругу, вживаємо алкоголь, куримо. Але це лише поглиблює стрес та виснажує ще більше фізичні та психічні резерви.

Наразі продається багато висококонцентрованої, високоенергетичної їжі, яка є штучною, говорить дієтологиня. У ній нема клітковини, яка має наповнювати шлунок і давати відчуття ситості, лишень концентрований жир та цукор.

– Нам необхідна тільки невелика кількість глюкози і фруктози для роботи мозку, м’язів, печінки, – продовжує Скиталінська. – Але та кількість цукру, яку людина споживає, часом в десятки, а то й сотні разів перевищує денну норму, відразу ж переходить у жир, який відкладається в печінці, підшлунковій залозі, в м’язових та міжм’язових волокнах, навколо серця, легень.

Тому з раціону потрібно прибрати солодощі, не додавати цукор в каву та чай, не пити солодкі газовані напої. А різноманітні тістечка, печиво промислового виробництва краще замінити фруктами, ягодами.

Якщо ж вам постійно хочеться солодкого, це вже може свідчити про симптом інсулінорезистентності. Тому насамперед необхідно переглянути харчування і перейти на продукти з низьким глікемічним індексом, харчуватися не часто. Тоді й нездоровий потяг до солодощів поступово зменшиться.

Замініть солодощі ягодами

Для збалансованої роботи нервової системи важливий синтез нейромедіаторів серотоніну та дофаміну.