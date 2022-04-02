Поганий настрій, тривога і переживання часто позбавляють нас апетиту. Та бувають моменти, коли мозок втомлюється від негативу і потребує розвантаження. Перше, що спадає на думку – з’їсти щось смачненьке, солоденьке. Це найпростіший спосіб покращити настрій.
Та оскільки наразі негативу багато, то й цукру потрібно більше. Але це шкідливо. Отже, чим замінити солодощі, коли хочеться трохи розвіятися та відволіктися від смутних думок?
– Намагаючись стимулювати свої виснажені сили, ми більше їмо солодощів, жирної їжі, п’ємо більше кави та міцного чаю, “енергетиків”, – пише на своїй сторінці у Facebook лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська. – Намагаючись зняти напругу, вживаємо алкоголь, куримо. Але це лише поглиблює стрес та виснажує ще більше фізичні та психічні резерви.
Наразі продається багато висококонцентрованої, високоенергетичної їжі, яка є штучною, говорить дієтологиня. У ній нема клітковини, яка має наповнювати шлунок і давати відчуття ситості, лишень концентрований жир та цукор.
– Нам необхідна тільки невелика кількість глюкози і фруктози для роботи мозку, м’язів, печінки, – продовжує Скиталінська. – Але та кількість цукру, яку людина споживає, часом в десятки, а то й сотні разів перевищує денну норму, відразу ж переходить у жир, який відкладається в печінці, підшлунковій залозі, в м’язових та міжм’язових волокнах, навколо серця, легень.
Тому з раціону потрібно прибрати солодощі, не додавати цукор в каву та чай, не пити солодкі газовані напої. А різноманітні тістечка, печиво промислового виробництва краще замінити фруктами, ягодами.
Якщо ж вам постійно хочеться солодкого, це вже може свідчити про симптом інсулінорезистентності. Тому насамперед необхідно переглянути харчування і перейти на продукти з низьким глікемічним індексом, харчуватися не часто. Тоді й нездоровий потяг до солодощів поступово зменшиться.
Замініть солодощі ягодами
Для збалансованої роботи нервової системи важливий синтез нейромедіаторів серотоніну та дофаміну.
Дофамін необхідний для ухвалення рішень, за його дефіциту розвивається агресивність, депресія, розсіяність. А ягоди, які багаті на вітамін С і біофлавоноїди, є посередниками в балансі нейромедіаторів.
– Серотонін – нейромедіатор гарного настрою, – пояснює дієтологиня. – Щоб він утворився, потрібно, щоб амінокислота триптофан потрапила в мозок, а “провести” її туди може інсулін. Тут у нагоді стане кисло-солодкий журавлиново-медовий соус, і норма серотоніну буде забезпечена.
Лікарка-дієтологиня закликає не лише відмовитися від солодощів, але й зменшити кількість солодких фруктів. Їх вона радить замінити ягодами, бо в них набагато більше цінних речовин, менше фруктози та цукру. Можна з’їдати не більше одного-двох фруктів на день. Навіть яблука потрібно їсти обережно: одне або половинку на день.
Джерело: Оксана Скиталінська