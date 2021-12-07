У кисломолочному сирі міститься велика кількість корисного білка, багато вітамінів і мікроелементів, в тому числі селену, який необхідний для нормального функціонування щитовидної залози.

Однак, щоб цей продукт був максимально корисним для організму, необхідно знати, як його правильно приготувати. Дієтолог Світлана Фус розповіла три рецепти сирних десертів, які можна приготувати швидко та з максимальною користю.

Білковий чизкейк

Корж:

4 ст. ложки вівсяної висівки;

2 ст. ложки м’якого сиру 5-9%;

одне яйце;

стевія.

Необхідно змішати усі інгредієнти та викласти у форму. Відповідну масу випікати 15-20 хв. Корж має бути як крекер.

Крем:

400 г м’якого творогу 5-9%;

два яйця;

1 ст. ложка нежирного кефіру або натурального йогурту;

ванілін, стевія;

сода.

Приготування: білки треба відділити від жовтків, перші відставляємо у бік. Жовтки та усі інші компоненти змішуємо. Потім необхідно збити білки до густої піни та обережно додати у крем. Основну масу виливаємо на готовий корж. Випікаємо в духовій шафі 30-40 хв.

Чизкейк з яблуком

Інгредієнти на малу форму 10-15 см:

одне солодке яблуко (200 г);

175 г м’якого нежирного сиру 5-9%;

один білок;

ванілін, стевія на смак;

1 чайна ложка кориці.

Приготування: сир змішуємо з одним білком та стевією, а потім збиваємо. Згодом додаємо терте яблуко. Зверху підсипаємо корицею та ставимо у духовку, яка має бути розігріта до 180°C на 15-20 хв.

Чизкейк у яблуці

Інгредієнти на 2-4 порції (240 або 120 ккал):

4 шт. великих солодких яблук;

одне яйце (жовток);

150 г сиру 5-9%;

ваніль.

Приготування: у яблуці необхідно очистити верхню третину та вирізати черенок та серцевину. Ложкою обережно треба вийняти трішки м’якоті.

Сир треба змішати із жовтком та ваніллю та начинити цим яблука. Потім їх необхідно поставити їх у жароміцну форму та налити туди трішки води. Запікати яблука треба за температури 200°C протягом 25 хв. Перед подачею десерту його можна полити натуральним йогуртом 2,5%.

Джерело: Світлана Фус